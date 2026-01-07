ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлува в момента
Автор: Десислава Томева 17:34Коментари (0)494
©
Настоящата грипна вълна често протича с упорита, дразнеща кашлица – суха или влажна, която може да се задържи дори след отшумяване на останалите симптоми. Именно тя изтощава организма, нарушава съня и забавя възстановяването. Наред с медикаментозното лечение, назначено от лекар, много хора посягат към добре познати билки, които от векове се използват като съпътстваща терапия при кашлица. Сред най-често прилаганите са живовлякът, бръшлянът и мащерката.

ФОКУС събра за вас добрите съвети, но решението да се възползвате е лично ваше!

Силата на билките не е в "чудодейното излекуване“, а в способността да облекчават симптомите, да подпомагат отхрачването и да успокояват раздразнените дихателни пътища.

Ето и нашите предложения:

Живовляк – за суха и дразнеща кашлица

Живовлякът е една от най-познатите билки при кашлица, особено когато тя е суха, болезнена и "дращеща“. Листата му съдържат слузни вещества, които образуват защитен филм върху лигавицата на гърлото, както и съединения с противовъзпалително и леко антисептично действие. Това го прави подходящ при начални фази на вирусни инфекции и при остатъчна кашлица след грип.

Домашна рецепта:

Една супена лъжица изсушени листа от живовляк се залива с 250 мл вряща вода. Запарката се оставя да престои 10–15 минути, след което се прецежда. Пие се топла, 2–3 пъти дневно. По желание може да се добави малко мед, но не когато чаят е горещ.

Живовлякът е сравнително щадящ и подходящ за възрастни и деца, но при продължителна кашлица ефектът му е поддържащ, а не достатъчен сам по себе си.

Бръшлян – при влажна и "задържана“ кашлица

Бръшлянът е билка с по-силно изразено действие и се използва основно при влажна кашлица с трудно отделяне на секрети. Активните вещества в листата му подпомагат разреждането на бронхиалния секрет и улесняват отхрачването, като същевременно намаляват спазъма на дихателните пътища.

Важно е да се подчертае, че бръшлянът не се използва под формата на домашни отвари, тъй като в суров вид може да бъде токсичен.

Домашен подход (без варене):

Най-безопасната форма е готов сироп или екстракт от бръшлян, закупен от аптека, като се спазва стриктно дозировката, посочена от производителя. Тази форма е подходяща както за възрастни, така и за деца, но само след консултация с лекар или фармацевт.

Бръшлянът е особено полезен при кашлица, която "слиза надолу“ към бронхите и е съпроводена с чувство за тежест в гърдите.

Мащерка – баланс между антисептично и отхрачващо действие

Мащерката заема междинно място между живовляка и бръшляна. Тя има антисептични, противовъзпалителни и отхрачващи свойства, което я прави подходяща както при суха, така и при влажна кашлица. Освен това действа благоприятно при кашлица, съпроводена с бактериални усложнения.

Домашна рецепта:

Една чаена лъжица суха мащерка се залива с 200–250 мл вряща вода и се оставя да кисне около 10 минути. Чаят се пие 2 пъти дневно, най-добре след хранене. Може да се използва и за инхалации при запушени дихателни пътища.

Мащерката има по-интензивен вкус и действие, затова не се препоръчва в големи количества и при хора с чувствителен стомах.

Важно уточнение!!!

Макар билките да са ценен помощник при кашлица, те не бива да се възприемат като основно лечение на грип или неговите усложнения. Продължителна кашлица, висока температура, задух или болка в гърдите са сигнали, които изискват лекарска оценка. Самолечението може да забави диагнозата и да влоши състоянието.


Още по темата: общо новини по темата: 5
07.01.2026 Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
06.01.2026 Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа
05.01.2026 Предложиха междусрочната ваканция да бъде удължена
05.01.2026 Проф. Кантарджиев: Ще бъдат заразени повече хора
03.01.2026 След празниците: Скок на болни от грип и остри респираторни заболявания






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
15:09 / 07.01.2026
Телевизионен ветропоказател: Сринаха със земята Цветанка Ризова
13:14 / 07.01.2026
Почина Михаел Шумахер, тъжната вест предизвика объркване
08:51 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
18:52 / 06.01.2026
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия
17:31 / 06.01.2026
Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето ...
15:07 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
Грипна вълна 2025/2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: