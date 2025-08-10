Бианка Илич след диагнозата рак: Всички сме болни от "Още", а идваме с голо телце и си заминаваме като старец

© 'Истинските супергерои'' е документален филм, който разказва за битката за живота. Бианка Илич, или както всички я знаем - Супер Бианка, не знае, че може да плува надълбоко, докато животът не я поставя пред "простия“ избор – да се удави или да изплува.



Бианка Илич завършва НАТФИЗ в София, но вече повече от десет години живее и работи в Ню Йорк, където завършва известната школа по актьорско майсторство на Лий Страсбърг, а след това поставя спектакли, участва във филми и театрални постановки. На 12 декември 2018 г. е диагностицирана с рак на гърдата.



"Казват, че животът е за живите… Но знаете ли… аз мисля, че той е за смелите“, споделя Бианка във филма.



"Много съм добре, защото се събудих с усещането, че правя това, което обичам. Затова се осмелявам да ви покажа всичко, през което преминах, защото искрено вярвам, че всички там, на дълбокото, сме супергерои“, казва тя в ''Истинските супергерои''.



"Аз съм всички! Аз съм и Бианка, и Боряна, и Супер Бианка“, отговаря тя.



"Годините ми при Иван и Андрей бяха едни от най-хубавите ми години, годините в Театралната академия преди това… Общо взето, много съм благодарна, щастлива, как ми се стича животът“, споделя Бианка, която от 12 години живее в САЩ.



Тя участваше в спектакли, във филми, сега обаче помага и на най-малките да се развиват, като им показва ка да се подготвиш да се явиш на кастинг.



"Всъщност трябва да имаш определени познания как за минимално време да покажеш максимално от себе си. Много е хубаво да знаеш, че правиш нещо смислено“, споделя Бианка.



"Ще прозвучи налудничаво, но аз имам много строга програма. Вечер си лягам много рано и сутрин ставам много рано. Имаше един период, в който наистина живеех на пълни обороти, партита, Манхатън - през цялото време, но вече някак си приоритетите ми се промениха. След като се разведох, след като минах през цялото пътешествие на лечението от рак, след като завърших филма, много неща се промениха в живота ми. Петък и събота аз не излизам. Петък, събота и неделя аз съм си вкъщи. Обичам или да чета книга, или да гледам някой интересен нов филм, или просто да научавам нещо ново. От понеделник до петък аз съм нонстоп навън, постоянно - с вечери и по заведения, защото това ми е работата. Освен агент, аз работя в голяма алкохолна компания. И така, няма как, трябва да съм навън“, споделя актрисата.



"Аз съм много екстровертен човек. Още от малка са ми казвали, че каквото ми е на лицето, това ми е на сърцето. И в момента, в който се разболях - никога няма да забравя, аз бях с едни от най-близките ми хора в Ню Йорк - Малена и Иво, които са и копродуценти на филма. Иво е оператор на филма. И се разхождахме покрай големия резервоар "Джаки Кенеди“, и аз им казах, трябва да се направи нещо смислено“, разказа Бианка.



"Разводът беше малко по-рано, разводът беше малко към края на моето лечение и всички си казват: "Уау, това е толкова страшно - развод. Аз тогава минах през развод, безработица, защото заради COVID-19 – 90% от бизнеса, който развивах тогава в алкохолната компания, затвори. Химиотерапия. Да, и общо взето всичко накуп се случи“, допълни още тя.



Тогава тя разбира, че е много важно да се опита да се бори срещу страховете.



"Всеки ден се боря и се опитвам да не ме е страх и да летя нависоко… Не можеш да летиш нависоко, ако имаш багаж…“ споделя Бианка.



"Според мен всички сме болни от "Още“. Искаме да имаме още приятели, още работа, още пари, още забавления… Това е болестта на 21 век…“, казва тя.



"Ти идваш в едно малко голо телце и ако имаш късмет, си заминаваш в тялото на един старец… Нещо друго? Нищо нямаш… Така че животът е едно прекрасно нещо, живей го на сто процента, радвай се и граби всичко“, смята актрисата.



"Вечер, преди да си легна, си напомням три неща, за които съм благодарна – днес какво ми се случи, ядох тъкъв домат биволско сърце… - това няма как да го опитам в Америка… Уникален домат. Как да не съм благодарна за това? Говорих и прегърнах… Сутринта се събудих, прегърнах майка си и баща си… Беше толкова хубаво… Усетих миризмата на дома ми там, където съм израснала… Котката ми дойде и ме събуди със големите мустаци, дойде и ми бъркаше в окото… По-прекрасно нещо от това няма… Видях слънцето, видях синьото небе… Аз съм щастлива, аз съм безкрайно щастлива. Просто се опитвам да се радвам на малките неща, но и аз, като всеки човек, също си имам падения… Аз също се разстройвам, аз също плача…“, споделя Бианка.



"Една от историите във филма всъщност е на моята майка, която премина през рак на белия дроб, и тя е пример. В едно от интервютата тя каза "смирение“, това е най-важното… Наистина, когато се смириш и приемеш нещата такива, каквито са. Но ние обичаме да контролираме, защото сме болни от "още“, защото искаме да контролираме всичко около нас…“, посочва още актрисата.



Тя допълва, че е заминала за САЩ, защото е искала да диша, а тук я е задушавало фалшивото