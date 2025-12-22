ИЗПРАТИ НОВИНА
Бензема се похвали с шедьовъра "Портрет на брадат мъж"
Автор: Васил Георгиев 21:00Коментари (0)121
© t.me/sportwarehous/
Френската суперзвезда на саудитския Ал-Итихад Карим Бензема се оказа сериозен ценител на изобразителното изкуство.

Нападателят се похвали в профила си в една от социалната мрежа, като горд собственик на шедьовъра на Пабло Пикасо от 1964 година "Портрет на брадат мъж“.

"Добре дошъл у дома“, написа Бензема в профила си в една от социалните мрежи под своя снимка с шедьовъра.

По информация на изданието RMC Sport, в началото на годината картината е била изложена в галерията на американския арт търговец Хели Нахмад в Ню Йорк.







