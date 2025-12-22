Бензема се похвали с шедьовъра "Портрет на брадат мъж"

© t.me/sportwarehous/ Френската суперзвезда на саудитския Ал-Итихад Карим Бензема се оказа сериозен ценител на изобразителното изкуство.



Нападателят се похвали в профила си в една от социалната мрежа, като горд собственик на шедьовъра на Пабло Пикасо от 1964 година "Портрет на брадат мъж“.



"Добре дошъл у дома“, написа Бензема в профила си в една от социалните мрежи под своя снимка с шедьовъра.



По информация на изданието RMC Sport, в началото на годината картината е била изложена в галерията на американския арт търговец Хели Нахмад в Ню Йорк.