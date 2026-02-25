ИЗПРАТИ НОВИНА
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си вид, ако не се променят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17Коментари (1)673
©
Германските автомобилни гиганти са изправени пред исторически тест, който може да промени из основи облика им до края на десетилетието. Това предупреждава ръководителят на Институт за световна икономика в Кил Мориц Шуларик в интервю за изданието Hibridos y Electricos.

Според него, ако компании като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не предприемат радикална стратегическа трансформация, до 2030 г. те могат да престанат да съществуват в познатия си вид.

Анализът на Шуларик очертава три мощни сили, които вече прекрояват европейската автомобилна индустрия: ускорения преход към електромобили, бързата дигитализация и нарастващата глобална конкуренция, особено от Китай.

По думите му традиционните предимства на германските производители - безупречно качество на изработка и инженерна прецизност - вече не са достатъчни, за да гарантират лидерство на пазара. "Автомобилът вече не е просто желязо на колела, а дигитален продукт или дори услуга“, подчертава икономистът, цитиран от Automedia.

Старият бизнес модел, изграден върху двигателите с вътрешно горене и дългогодишни индустриални процеси, е изправен пред двоен удар - технологичен и политически. В центъра на новата парадигма стоят разработката на собствен софтуер, интеграцията на изкуствен интелект и създаването на автономни системи за управление.

Според Шуларик изоставането от глобалните конкуренти, особено китайските производители, става все по-видимо и застрашава позициите на германските марки на ключови пазари.

Допълнително напрежение създават и технологични стартъпи, които не са обременени от дългогодишни производствени структури и могат по-бързо да се адаптират към новите реалности. Те демонстрират по-голяма гъвкавост в разработването на електрически платформи, софтуерни решения и дигитални услуги.

"Електрификацията е само началото. Производството на електромобили води до фундаментални промени във веригите за доставки, производствените процеси и отношенията с клиентите“, посочва експертът.

Въпреки сериозните рискове, Шуларик вижда възможност за възраждане на традиционните европейски производители. Като пример той посочва "решението на Volvo“ - трансформацията на Volvo Cars след придобиването ѝ от китайската група Geely.

След сделката компанията успява да се адаптира към новите индустриални реалности, инвестирайки агресивно в електрификация, софтуер и нови бизнес модели.

По думите на Шуларик подобна стратегическа смелост е необходима и на германските марки, ако искат да запазят позициите си в една индустрия, която преминава през най-мащабната си трансформация от създаването на автомобила насам.








Електромобилът има един голям недостатък: не му стига енергията. Няма батерия която да предостави толкова енергия за пътуване, за климатик или за отопление, както един резервоар с гориво. Електромобила става за градски пътувания. За къси пътувания. Това го знае всеки карал електромобил.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

