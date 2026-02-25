ЗАРЕЖДАНЕ...
|BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си вид, ако не се променят
Според него, ако компании като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не предприемат радикална стратегическа трансформация, до 2030 г. те могат да престанат да съществуват в познатия си вид.
Анализът на Шуларик очертава три мощни сили, които вече прекрояват европейската автомобилна индустрия: ускорения преход към електромобили, бързата дигитализация и нарастващата глобална конкуренция, особено от Китай.
По думите му традиционните предимства на германските производители - безупречно качество на изработка и инженерна прецизност - вече не са достатъчни, за да гарантират лидерство на пазара. "Автомобилът вече не е просто желязо на колела, а дигитален продукт или дори услуга“, подчертава икономистът, цитиран от Automedia.
Старият бизнес модел, изграден върху двигателите с вътрешно горене и дългогодишни индустриални процеси, е изправен пред двоен удар - технологичен и политически. В центъра на новата парадигма стоят разработката на собствен софтуер, интеграцията на изкуствен интелект и създаването на автономни системи за управление.
Според Шуларик изоставането от глобалните конкуренти, особено китайските производители, става все по-видимо и застрашава позициите на германските марки на ключови пазари.
Допълнително напрежение създават и технологични стартъпи, които не са обременени от дългогодишни производствени структури и могат по-бързо да се адаптират към новите реалности. Те демонстрират по-голяма гъвкавост в разработването на електрически платформи, софтуерни решения и дигитални услуги.
"Електрификацията е само началото. Производството на електромобили води до фундаментални промени във веригите за доставки, производствените процеси и отношенията с клиентите“, посочва експертът.
Въпреки сериозните рискове, Шуларик вижда възможност за възраждане на традиционните европейски производители. Като пример той посочва "решението на Volvo“ - трансформацията на Volvo Cars след придобиването ѝ от китайската група Geely.
След сделката компанията успява да се адаптира към новите индустриални реалности, инвестирайки агресивно в електрификация, софтуер и нови бизнес модели.
По думите на Шуларик подобна стратегическа смелост е необходима и на германските марки, ако искат да запазят позициите си в една индустрия, която преминава през най-мащабната си трансформация от създаването на автомобила насам.
