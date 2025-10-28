ЗАРЕЖДАНЕ...
|БГ звезди си махат тунинга
Последният пример дойде преди броени дни от чаровната актриса Теди Цветкова от популярни преди години сериал "София ден и нощ". В емоционална изповед в социалните мрежи брюнетката разкри, че това се налага заради тежко медицинско усложнение.
По думите й единият имплант се е капсулирал, а впоследствие дори буквално е пробил кожата й. Това, разказва Теди, се е случило внезапно и е довело до силни болки и сериозен риск за здравето й.
"Това беше най-кошмарният ми период", признава тя и допълва, че е имала и втори проблем, за който предпочита да не говори публично.
Цветкова днес вече е без импланти и открито съветва момичетата да мислят изключително внимателно, преди да се подложат на естетични интервенции само заради мода или социален натиск.
Изповедта на Теди, която влезе в престижна класация на 100-те най-красиви жени в света, предизвиква вълна от реакции в социалните мрежи - от съчувствие и подкрепа до благодарност, че повдига тема, за която много жени мълчат.
Любопитен е и случаят с плеймейтката Деси Димитрова, прочула се с прозвището Деси Фотосесията заради огромния й мерак постоянно да се снима в нови сесии пред обектива. Мацката махна голяма част от силикона и филъри от лицето си.
В гърдите все пак остава известна доза силикон, която да привлича мъжките погледи, но в далеч по-малки размери. Освен външната промяна преди няколко години Деси преминала през пълна трансформация и духовни прозрения за живота.
Един от пионерите в премахването на тунинга у нас е фолкзвездата Десислава. Певицата разкри наскоро, че е взела категорично решение да премахне всичкия силикон от бюста си и да заложи на естествената си визия.
Тя призна, че през годините е намалявала размера на бюста си няколко пъти, но този път е твърдо решена напълно да се лиши от изкуствените импланти.
Енджи Касабие е другата популярна родна личност, която каза "Не" на силикона и пластиките. Популярната диетоложка имаше импланти в гърдите и силикон в устните си, но вече е изцяло естествена.
"Махнах силикона, с който бях. Разкарах и това, което имах в устата. Доверявам се на лекарите, които се грижат за кожата ми. Поддържат ме. Няма да се подлагам на по-сериозни процедури и интервенции", категорична е Енджи.
Интригуващ е и случаят с фолкпевицата Джоанна. Русокосата бомба е една от първите в България, които си поставят импланти в гърдите, но с времето те започват да й създават проблеми. Затова химичката решава да се раздели с тях и да гради нов имидж в чалга средите. След като маха силикона и разчита на природните си дадености, тя става учителка по химия и показва на подрастващите как да боравят с колби, епруветки и различни смеси.
По-рано пред "България Днес" ергенката Кристина Пламенова обяви, че ще премахне имплантите си поради информация, че те били свързани с риск за здравето, включително с редки видове лимфом.
Носителката на титлата Мис Вселена България 2022 поставя своята корекция още през 2017-а, но смята, че е време за следващата стъпка.
Тези случаи очертават интересен тренд: в годините на естетично "усъвършенстване" вече се появява обратната мода - не непременно от ревност към естественото, а от по-зряло отношение към собственото тяло, здраве и социален натиск.
Така "премахването" се оказва не провал, а избор за по-добро и успешно бъдеще, каквото тунингованите мадами са виждали по-рано в напращелия бюст.
Коментари (1)
преди 1 ч. и 25 мин.
