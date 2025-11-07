ЗАРЕЖДАНЕ...
|Аня Пенчева стяга грандиозна сватба
Младата двойка изглежда повече от щастлива и влюбена, а феновете им вече очакват нови подробности около предстоящата сватба.
Годежът на двойката идва след като Ангел и Ива се бяха разделили преди две години. Раздялата между Ачо и красивата дрифтърка Ива Русинова дойде в момент, след като тя бе срещнала друг мъж, също запален любител на моторите като Ангел. Синът на Аня Пенчева обаче през цялото време продължавал да е влюбен в Ива и й дал време сама да реши дали иска да продължат заедно, или да се разделят завинаги. Още през лятото Русинова размислила, а от няколко седмици двамата могат да бъдат видени заедно на обществени места.
Ангел и Ива са заедно повече от седем години. Откакто Ива се раздели с Ангел, свекърва й Аня Пенчева не поддържаше никакви отношения с нея. Самата актриса твърдеше известно време, че няма снаха и не иска да говори за нея. Истината е, че секссимволът на българското кино никога не каза лоши думи за Ива на всеослушание, но страдаше, че синът й не е щастлив от раздялата с любимата. Ачо и Ива имат син - Борис, кръстен на бащата на Русинова.
Ангел е плод на любовта на Аня Пенчева с бизнесмена Ивайло Караньотов, който също като нея има една дъщеря от първия си брак. Двете сестри са в добри отношения с брат си, но не са особено близки една с друга, пише "България Днес".
