Аня Пенчева стяга грандиозна сватба

© Щастие и силни емоции заляха профилите в социалните мрежи, след като синът на актрисата Аня Пенчева се сгоди. Ангел Караньотов даде пръстен на дългогодишната си приятелка Ива Русинова. Двамата споделиха общ кадър от специалния момент, придружен от краткото, но докосващо послание: "Още една сбъдната мечта."



Младата двойка изглежда повече от щастлива и влюбена, а феновете им вече очакват нови подробности около предстоящата сватба.



Годежът на двойката идва след като Ангел и Ива се бяха разделили преди две години. Раздялата между Ачо и красивата дрифтърка Ива Русинова дойде в момент, след като тя бе срещнала друг мъж, също запален любител на моторите като Ангел. Синът на Аня Пенчева обаче през цялото време продължавал да е влюбен в Ива и й дал време сама да реши дали иска да продължат заедно, или да се разделят завинаги. Още през лятото Русинова размислила, а от няколко седмици двамата могат да бъдат видени заедно на обществени места.



Ангел и Ива са заедно повече от седем години. Откакто Ива се раздели с Ангел, свекърва й Аня Пенчева не поддържаше никакви отношения с нея. Самата актриса твърдеше известно време, че няма снаха и не иска да говори за нея. Истината е, че секссимволът на българското кино никога не каза лоши думи за Ива на всеослушание, но страдаше, че синът й не е щастлив от раздялата с любимата. Ачо и Ива имат син - Борис, кръстен на бащата на Русинова.



Ангел е плод на любовта на Аня Пенчева с бизнесмена Ивайло Караньотов, който също като нея има една дъщеря от първия си брак. Двете сестри са в добри отношения с брат си, но не са особено близки една с друга, пише "България Днес".