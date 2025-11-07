ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Аня Пенчева стяга грандиозна сватба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04Коментари (0)825
©
Щастие и силни емоции заляха профилите в социалните мрежи, след като синът на актрисата Аня Пенчева се сгоди. Ангел Караньотов даде пръстен на дългогодишната си приятелка Ива Русинова. Двамата споделиха общ кадър от специалния момент, придружен от краткото, но докосващо послание: "Още една сбъдната мечта."

Младата двойка изглежда повече от щастлива и влюбена, а феновете им вече очакват нови подробности около предстоящата сватба.

Годежът на двойката идва след като Ангел и Ива се бяха разделили преди две години. Раздялата между Ачо и красивата дрифтърка Ива Русинова дойде в момент, след като тя бе срещнала друг мъж, също запален любител на моторите като Ангел. Синът на Аня Пенчева обаче през цялото време продължавал да е влюбен в Ива и й дал време сама да реши дали иска да продължат заедно, или да се разделят завинаги. Още през лятото Русинова размислила, а от няколко седмици двамата могат да бъдат видени заедно на обществени места.

Ангел и Ива са заедно повече от седем години. Откакто Ива се раздели с Ангел, свекърва й Аня Пенчева не поддържаше никакви отношения с нея. Самата актриса твърдеше известно време, че няма снаха и не иска да говори за нея. Истината е, че секссимволът на българското кино никога не каза лоши думи за Ива на всеослушание, но страдаше, че синът й не е щастлив от раздялата с любимата. Ачо и Ива имат син - Борис, кръстен на бащата на Русинова.

Ангел е плод на любовта на Аня Пенчева с бизнесмена Ивайло Караньотов, който също като нея има една дъщеря от първия си брак. Двете сестри са в добри отношения с брат си, но не са особено близки една с друга, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 2111
07.11.2025 Любовта им е във въздуха и е за завиждане
07.11.2025 Графа си търси дуетна половинка
07.11.2025 Известен гръцки певец: Това е най-хубавото нещо на планетата!
07.11.2025 Зуека с нова доста различна визия
07.11.2025 Венета Райкова се завръща на екран
07.11.2025 Невиждано изпълнение по време на конкурс за красота
предишна страница [ 1/352 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: