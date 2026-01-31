ИЗПРАТИ НОВИНА
Андреа с нова провокация към Кубрат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:56Коментари (0)549
Фолкзвездата Андреа стана художник и рисува в това число пингвини.

"Готвя изложба в галерия на жълтите павета. Тя ще съвпадне с отбелязването на 20-годиш-нината от певческата ми кариера на сцената", обясни звездата пред "Телеграф“.

“Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев", заяви още певицата. Тя обаче предпочете да остави засега в тайна дали на тях ще има портрет на боксьора, с когото години наред бяха двойка. Загадка е и дали тези творби са правени заедно от двамата, или само съвпадат по време.

Андреа обясни и за пингвините, които показа из социалните мрежи.

Тя твърди, че се възхищава на тези същества заради голямата им издръжливост. За нея те са символ на кураж. Гледала документален филм за Антарктида как един пингвин се отделя от групата и с упоритост успява да намери пътя, макар и по различен начин. Това я вдъхновило.

Тези дни Андреа изкара почивка в Банско покрай рождения си ден, където едновременно се радвала на сняг и горещи минерални води. Преди това пък бе на по-топли места и в страни, където хората се радваха на красотите й.

А като се върнала в София, веднага отишла да си купи нови бои и четки за рисуване. В живописта певицата не е самоука, ами е изучавала тънкостите на рисуването в изтъкнати школи. Даже като малка имала време, когато искала да се занимава основно с това.


