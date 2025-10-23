ЗАРЕЖДАНЕ...
|Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
"Ще събера Андреа и Кубрат Пулев в Индонезия." Това обяви пиарът Атанас Лазаров.
"Знам, че и двамата харесват Бали. Нямам обаче за цел да възстановявам по този начин връзката между тях, двамата вече имат свой отделен личен живот", уточни Лазаров.
Той е поканил официално попфолк звездата и шампиона да участват в неговото предаване по голяма бг телевизия, в което известни личности у нас заминават на екзотични дестинации, и е получил тяхното съгласие.
Андреа и Кубрат ще бъдат настанени на остров. Двамата ще се разхождат, ще опитват местните специалитети, ще посещават популярни места. За късмет и певицата, и боксьорът имали малка пролука в супернатоварените си графици след Нова година и в началото на януари 2026-а.
"Идеята да се съберем с Кубрат е много добра", коментира за вестника и сексапилната изпълнителка. Бившата любима на боксовия ас разкри за "България Днес" и още една любопитна подробност. "С Кубрат си останахме много близки приятели. И това е напълно нормално след една толкова наситена и дълга връзка", наблегна Андреа.
Певицата допълни, че редовно се чуват по телефона и изобщо не са прекъсвали комуникацията помежду си, както месеци наред тръбяха някои таблоиди.
Андреа поясни още за вестника, че самата тя никога не е била в Бали - нито сама, нито с Кобрата.
"Ще ми бъде интересно. Последния път, когато с Кубрат и хора от семейството му бяхме заедно, беше в Доминикана", припомни изпълнителката на "Идеално лоша".
Гласовитката, която направи запомнящ се филмов дебют в ролята на момичето на руски гангстер в хитовата черна комедия "Мисия "Лондон", издаде защо вече не присъства на сраженията на ринга на ексвъзлюбения си.
"Много се вълнувам на всеки мач на Кубрат. Спомняте си и видеото от един от мачовете му, на което ми личеше колко съм развълнувана. Колкото и да съм свикнала, все пак това е опасен спорт. Винаги се притеснявам, винаги преживявам...", призна пред вестника Андреа.
Въпреки че Лазаров е получил принципното съгласие на Кубрат Пулев за "разходката в Бали", до редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с шампиона.
Андреа обаче припомни, че бившият й избраник в момента е изключително зает с интензивни тренировки. На 12 декември Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай пред "България Днес".
