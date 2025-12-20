ЗАРЕЖДАНЕ...
|Александър Сано: Полетях през насрещното, през канавката и през горичката
"Връщах се с аудито от рождения ден на един приятел в Русе. След едно спускане, малко след кръстовище край Бяла, колата поднесе и се забих в горичка“, разказва Сано. По думите му условията на пръв поглед били добри – ноември, сухо и ясно време. На конкретния участък обаче имало невидим лед.
"Влязох в завоя с уж нормална скорост, но бях изключил от скорост – грешка, която си отчитам. Освен това слънцето ми падаше косо. Изведнъж колата занесе. Полетях през насрещното, през канавката и през горичката“, спомня си актьорът.
Автомобилът спрял в млада бреза, която се огънала от удара. "Дървото ми изплю фаровете, изви се и като бумеранг ме върна обратно на пътя“, описва драматичния момент бившият член на триото "Братя Мангасарян“.
По чудо Сано се отървал само с натъртено ребро.
"След удара нищо ми нямаше“, казва той.
Това обаче не била единствената му катастрофа. Втората отново била с Audi, но с друг автомобил – предишният вече бил в автоморгата. При втория инцидент актьорът не пътувал сам. В колата били и неговите популярни колеги Бойко Кръстанов и Явор Бахаров. Тримата отивали към Видин, за да играят в спектакъл, режисиран от Асен Блатечки.
"Пак беше зимно време, пак слънцето ми падаше косо. Край едно селце с един бус не се разбрахме кой накъде е и той се вряза в автомобила ми“, разказва Сано.
И този път щастието било на негова страна – всички се отървали без сериозни наранявания. "Явно съм роден под щастлива звезда“, заключава актьорът.
