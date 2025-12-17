ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актриса сподели подробности за жена си
По думите на 35-годишната актриса, номинирана за награда "Оскар", един от най-важните уроци, които бракът й е донесъл, е осъзнаването на "силата в числата".
В интервю за Esquire Стюарт сподели, че за нея е важно чувството за семейство и принадлежност. Тя отбеляза, че наличието на стабилна връзка й е помогнало да преосмисли отношението си към хората, които допуска в личния си живот, и че присъствието на Дилън е оказало положително влияние върху личностното й развитие.
Стюарт разказа още, че тя и съпругата й прекарват значителна част от времето си заедно, като сред любимите им общи занимания са четенето на глас и грижата за домашните им любимци.
"Ценя всеки час, прекаран с нея", сподели актрисата, като допълни, че въпреки активния си социален живот нейното присъствие остава най-значимо за нея.
Кристен Стюарт и Дилън Майер се запознават през 2013 г. на снимачната площадка. Преди връзката им да стане публична, в медиите се спекулираше за нейни отношения със Сара Динкин, Стела Максуел и Никълъс Холт.
