A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:45
©
A1 дава възможност на своите клиенти да бъдат сред първите притежатели на новия HONOR Magic V5. От днес, 20 август, до 23:59 ч. на 4 септември всеки, който поръча предварително устройството, ще го получи заедно със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лева/255,65 евро отстъпка от цената в брой или на лизинг с план Unlimited.

HONOR Magic V5 впечатлява с елегантен дизайн, вдъхновен от купола на катедралата "Санта Мария дел Фиоре“. Корпусът е изработен от аерокосмически материали, а рейтингът IP58/59 осигурява висока защита от прах и вода. С дебелина едва 9 мм (4,2 мм в разгънато състояние) и тегло от 222 г, моделът поставя нов стандарт за лекота и здравина при сгъваемите смартфони.

Двойният AMOLED дисплей на HONOR Magic V5 предлага 1.07 милиарда цвята, Dolby Vision HDR и плавно опресняване. Външният 6,43-инчов екран и вътрешният гъвкав дисплей с 4320Hz PWM затъмняване предпазват очите, а интелигентните режими намаляват синята светлина и напрежението при продължителна употреба. В допълнение, функция Motion Sickness Relief редуцира симптомите на кинетоза при ползване в движение.

Фотографските възможности на HONOR Magic V5 включват тройна камера с 50 MP основен сензор, 50 MP 122° ултраширокоъгълна камера за панорамни кадри и 64 MP телефото обектив с 3x оптично и до 100x цифрово приближение. Благодарение на AI Motion Sensing Capture устройството улавя перфектния кадър дори при динамични сцени – от спортни събития до детски игри и снимки на домашни любимци.

AI възможностите на Magic V5 включват превод в реално време, вече и на български език, AI Deepfake Detection за защита от измами, интелигентно управление на задачите с троен екран и AI инструменти за писане и редакция с Gemini AI. А подобреният AI Privacy Call 4.0 адаптира силата на звука спрямо околната среда, гарантирайки дискретност на разговорите. Смартфонът разполага и с 5820 mAh батерия, задвижвана от изкуствен интелект, за цял ден работа и забавление, а HONOR SuperCharge технологията позволява бързо кабелно и безжично зареждане.

До 23:59 ч. на 4 септември клиентите на телекома могат да поръчат предварително новия HONOR Magic V5 в черен и златен цвят за 2639,99 лева/1349,81 евро в брой или 90,50 лева/46,27 евро на лизинг за 36 месеца с план Unlimited Ultra от А1.







