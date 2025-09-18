7.5 по Рихтер разтърси Камчатка

© Земетресение с магнитуд 7.5 по скалата на Рихтер е станало в Тихия океан близо до Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 1634 км североизточно от Комсомолск на Амур, на 129 км източно-североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 32 км.