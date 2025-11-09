ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
7 развенчани мита за шофирането
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:45Коментари (0)163
©
Наличието на шофьорска книжка не казва нищо за вашите принципи на шофиране или нивото ви на умения на пътя. Добрият шофьор не е равен на опитен шофьор. Затова е и лесно да се разпознае начинаещ шофьор, но в това няма нищо лошо или укорително. Стига, разбира се, шофирането му да не е заплаха за другите участници в движението. И тук не говорим само за странни маневри или опасно шофиране.

Мит №1: "Знам правилата за движение толкова добре, че мога да шофирам всяка кола“

Много начинаещи шофьори вярват, че наизустяването на листовките е достатъчно, за да шофират всяка кола. Но това далеч не е толкова лесно. Всички автомобили имат свои собствени характеристики на управление, вариращи от чисти размери до мощност на двигателя и функции на системите за безопасност. Ако сте начинаещи в шофирането, най-добре е първо да свикнете с волана и размерите на определен автомобил и след това постепенно да преминете към други модели за кратки периоди. Малко вероятно е приятели или колеги да искат колата им да стане жертва на социален експеримент. Така че, споделеното шофиране е най-добрият вариант за този "период на адаптация“.

Мит №2: "Шофирането в града е лесно, основното е да знаете правилата“

Всъщност, по подразбиране сте задължени да познавате добре правилата за движение, но само теория определено не е достатъчна. Шофирането в натоварения градски трафик изисква внимание и бързи реакции. Тук имаме всякакви опасности и неочаквани фактори: пешеходци, велосипедисти, други автомобили и дори бездомни животни могат да поднесат много изненади. Така че, освен спазването на правилата за движение, е необходимо редовно да развивате уменията си за оценка на пътната обстановка, да следите огледалата, да спазвате безопасна дистанция...

Мит №3: "Само тези, които нарушават правилата за движение, се забъркват в неприятности“

Спазването на правилата гарантира безопасност. На теория е така, но голяма част от шофиращите дори и не са чували за "правила за движение“. Тук в никой случай не казваме не омаловажаваме спазването на правилата за движение, напротив. Но за да осигурите максимална безопасност за себе си и останалите участници в движение, е важно не само да спазвате правилата, но и да бъдете изключително внимателни към другите автомобили и околните, както и да можете да предвиждате действията им.

Мит №4: "Имам добри рефлекси, така че не ми четете лекции“

Добрите рефлекси наистина са важни при шофирането, но те не заместват правилната техника на шофиране и разбирането на пътните условия. Много начинаещи шофьори игнорират съветите на опитни инструктори или други шофьори, вярвайки, че вече са напред с материала.

Учете се от грешките на другите и не пренебрегвайте опита им. Не забравяйте, че опитът, съчетан с усъвършенствани умения, ще ви помогне да избегнете опасни ситуации на пътя, съветва CarMarket.bg.

Мит №5: "Колата ми е натъпкана с екстри и системи за безопасност, те ще се погрижат“

Съвременните технологии наистина помагат за подобряване на безопасността на пътя, но не елиминират риска от инциденти. Начинаещите шофьори често разчитат на камери и системи за безопасност, забравяйки за личната отговорност за действията си зад волана. Ето защо много опитни шофьори са против подобни "технологични патерици“, които пречат на младите шофьори да натрупат опит. Вярваме, че вниманието и концентрацията върху пътната обстановка остават основните фактори за вашата безопасност.

Мит №6: "Теорията няма значение, ще се научиш да шофираш само с практика“

Много начинаещи презират теорията и вярват, че опитът е единственото нещо, което има значение. Да, опитът със сигурност е изключително (вероятно и най) важното. Познаването на теоретичните основи на шофирането обаче, включително правилата за движение, пътните знаци и основите на шофирането, е от решаващо значение за развиване на безопасно поведение на пътя. Разбирането на теорията ще ви позволи да действате по-уверено в практически ситуации.

Мит №7:"Ако колата има ABS, не е нужно да се притеснявам за спазване на дистанция“

Антиблокиращата спирачна система (ABS) помага за предотвратяване на блокирането на колелата при спиране, което ви позволява автомобилът да остане управляем дори в аварийни ситуации, но има някои уговорки. И да, ABS е задължителна система, но не бива да се облягате на мисълта, че тя може да те "извади“ във всяка ситуация.

Поддържането на безопасна дистанция е важен аспект на безопасното шофиране. Не сме го измислили; то е записано в правилата за движение.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Уреди се за "Евровизия"
21:39 / 09.11.2025
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
20:04 / 09.11.2025
Днес стана на 65
19:19 / 09.11.2025
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
17:04 / 09.11.2025
Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
16:32 / 09.11.2025
Каква е разликата между инфаркт и инсулт, и какво да правим в пър...
17:36 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Електронно таксуване в градския транспорт
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: