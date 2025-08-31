ИЗПРАТИ НОВИНА
7 храни, които никога не трябва да държите на вратата на хладилника
©
Много хора не подозират, че температурата в хладилника не е еднаква навсякъде. Най-нестабилното и топло място е именно вратата.

А сега си представете колко пъти на ден се отваря и затваря хладилникът – пет, десет, може би двадесет, ако вкъщи има повече хора.

Всеки път вратата се затопля, след което отново изстива. За някои продукти това е пагубно: бактерии се размножават по-бързо, храната се разваля и губи вкусовите си качества.

7 храни, които не бива да държите на вратата на хладилника

1. Яйца

Много хладилници все още имат специална "яйчена поставка" на вратата. Но това е по-скоро маркетинг, отколкото грижа за свежестта. Яйцата са изключително чувствителни към температурни колебания. Освен това при честото отваряне на хладилника върху черупката се образува конденз, който улеснява проникването на микроби през микропукнатините.

Къде да ги държите: на средния рафт, близо до задната стена, където температурата е по-стабилна.

2. Мляко

Млякото не е създадено за температурни "шокове“. Вратата на хладилника е най-лошото място за него – там то бързо прокисва, особено през лятото.

Къде да го държите: в дъното на основното отделение, където е най-студено.

3. Йогурт

Малки кофички и бутилки с йогурт изглеждат удобно за поставяне във вратата, но това е лоша идея. Йогуртът е скоропортяща се храна и температурните промени значително съкращават срока му на годност.

Къде да го държите: до млякото – на долния или средния рафт, близо до задната стена.

4. Сирена

Сирената също не обичат редуването "студено–топло–студено“. Това ги кара да "плачат“ и губят характерния си вкус.

Къде да ги държите: в кутия на средния рафт или в зоната за свежест, ако хладилникът ви разполага с такава.

5. Колбаси и месни деликатеси

Макар месо, риба или пиле рядко да влизат във вратата заради размера си, нарязаните колбаси и деликатеси често се озовават там. Грешка – именно там те най-бързо се развалят и стават развъдник на бактерии.

Къде да ги държите: в отделението за месо или на най-долния рафт.

6. Вино

Отвореното вино се нуждае от стабилна температура. Колебанията във вратата унищожават вкуса и аромата на напитката.

Къде да го държите: на средния рафт, изправено. А най-добрият вариант – в отделен винен хладилник.

7. Сосове със сметана или яйца

Майонеза, домашни сосове със сметана или яйца са особено капризни. Във вратата на хладилника те бързо се превръщат в развъдник на бактерии.

Къде да ги държите: навътре, близо до задната стена, винаги добре затворени.

Какво все пак може да стои във вратата на хладилника?

-кетчуп, горчица, соев сос,

-оцет и сосове без млечна/яйчна база,

-консерви,

-туршии, мариновани краставички и каперси,

-напитки в добре затворени бутилки,

-масло (ако се консумира редовно).

Извод

Следващият път, когато отворите хладилника, направете малка ревизия. Прехвърлете уязвимите продукти от вратата към по-студените зони. Това ще ви спести пари, ще предпази здравето ви и ще предотврати появата на неприятни миризми, пише сайтът jenata.







