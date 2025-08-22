ЗАРЕЖДАНЕ...
|50-годишна културистка: Грешно е схващането, че диетата е само глад и ограничения
50-годишната Емилия е от Бургас. Когато не е в залата, прекарва времето си със съпруга си Галин и тяхното куче Ерика. Участието ѝ в Токио се превръща във връх на нейната кариера, след като досега е била абсолютен републикански и балкански шампион, както и първата шампионка на мемориалния турнир "Мечката“.
"Сцената за Олимпия действително е мечта, не съм си представяла, че някога ще стъпя на нея. Просто е сбъднат сън“, сподели Димитрова пред NOVA.
На състезанието тя изпреварва именити конкурентки като абсолютната световна шампионка Олга Белякова от Русия, германката Ута Колер-Шпицбарт и представителки на американския бодибилдинг. Победителка в надпреварата стана южноафриканката Тиана Флекс.
"Бодибилдингът не е само спорт – спортът е в залата. Когато стигнем до сцената, там е шоу. Никой не го интересува колко пот и сълзи си пролял, излизаш и правиш спектакъл за публиката“, подчерта Емилия.
Освен състезател, тя е и треньор в Бургас. Любимите ѝ мускулни групи са гръб и крака, а философията ѝ е, че човешкото тяло може да бъде моделирано така, както човек желае.
"С нужните знания и правилния подход могат да се постигнат огромни резултати“, казва Димитрова.
Тя е категорична, че спортът върви ръка за ръка с правилното хранене и възстановяването. За нея диетата не означава лишение: "Битува схващането, че диетата е глад и ограничения. А всъщност това е правилно структурирано хранене спрямо целите. И в никакъв случай глад“.
В менюто на Емилия няма място за преработени храни, но умерено присъстват захарта и солта.
"Захарта не е такъв враг, както я анатемосват. Тя има своето място, стига да се употребява дозирано. Солта също е много важна – за мускулната контракция, нервната система и дейността на мозъка“, обяснява тя.
Бургазлийката ни напомня, че тайната в правилното хранене се крие в количествата и дозировката, а в основата на здравето е постоянството.
