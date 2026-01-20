ЗАРЕЖДАНЕ...
|5 евро такса за тоалетна в Боровец
Авторът на публикацията подчертава, че критиката му не е насочена към конкретния хотел, а към липсата на адекватна държавна политика и регулация. По думите му в по-голямата част от развитите ски курорти по света тоалетните са включени в цената на ски картата или се предоставят безплатно, а когато са платени – цената е символична и услугата е достъпна за всички туристи.
"Хората просто са намерили начин да не бъдат обществена тоалетна. Те също са потърпевши от липсата на ясни правила“, посочва той, като добавя, че в Закона за туризма трябва да има задължителна клауза за осигуряване на обществени тоалетни както в зимните, така и в летните курорти, съобразно туристическия капацитет.
Под публикацията се появиха десетки коментари, в които потребители споделят дългогодишни проблеми с инфраструктурата в Боровец.
"Долу на плаца няма обществена тоалетна и всички налазват ресторантите и хотелите. Това е от години. Тези, които управляват курорта, са или дебили, или милионери“, пише един от коментиращите.
Други правят директни сравнения с чуждестранни курорти и заявяват, че са се отказали от ски ваканции в България.
"До миналата година карах ски у нас. Мисля, че беше последна. Сега бях във Франция – организация, транспорт, лифтове, писти, паркиране, тоалетни на началните станции – чисти, отопляеми. Тоалетните в заведенията – безплатни. С една дума – цивилизация“, споделя друг потребител.
В коментарите се посочва още, че в страни като Австрия и Италия платени тоалетни в ски курортите практически не съществуват, а откритите паркинги са безплатни – нещо, което допълнително подчертава разликата в подхода към туристите.
Темата за базовата инфраструктура в българските курорти отново поставя въпроса дали моделът "ден година храни“ не продължава да подкопава дългосрочното развитие на туризма у нас и да отблъсква все повече български и чуждестранни посетители.
