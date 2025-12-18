ЗАРЕЖДАНЕ...
|41 години брак и две осиновени деца
От бурна младост до "ти си единственият“
Джейми Лий Къртис и Кристофър Гест през 1998 г.
През 1984 г. Джейми е "кралицата на писъка“ от хорърите, а Кристофър – талантлив музикант и актьор. Когато тя го вижда на снимка в списание, тя не просто се влюбва в образа му, тя разпознава съдбата си. Сватбата им се случва само шест месеца след първата им среща.
Джейми Лий Къртис и Кристофър Гест в Лос Анджелис, Калифорния през 2001 г.
В началото те са типичната холивудска двойка – бляскави, млади и винаги в центъра на купона. Но с годините външният блясък отстъпва място на нещо много по-дълбоко. Джейми често споделя, че в началото е била по-импулсивна, докато Кристофър е бил нейният пристан на спокойствие.
Пътят към родителството
В края на 80-те години, докато кариерите и на двамата са във възход, Джейми и Кристофър са готови за следващата голяма стъпка – да станат родители. Реалността обаче се оказва болезнена. След поредица от неуспешни опити, двамата се изправят пред диагнозата "инфертилитет“. По това време темата за репродуктивните проблеми е все още табу, особено в бляскавия Холивуд, но Джейми и Кристофър решават да не губят време в отчаяние.
"Осиновяването беше единственият ни начин да имаме семейство“, признава по-късно актрисата в свои интервюта. Те разбират, че биологичната връзка не е това, което определя родителството, а любовта и грижата.
Кристофър, Джейми и дъщеря им Ани през 2003 г.
Десет години по-късно, през 1996 г., семейството се увеличава с още един член – Руби. Този път процесът е по-осъзнат, а Джейми вече е открила призванието си не само като актриса, но и като защитник на децата. Тези трудни моменти в началото на брака им всъщност се оказват спойката, която ги прави толкова силни 41 години по-късно. Вместо да ги раздели, невъзможността да имат биологични деца ги научава на най-важния урок – семейството се изгражда с избор и безусловна подкрепа.
На премиерата през 2006 г. в Лос Анджелис, Калифорния.
Да остарееш красиво
През годините видяхме как Джейми Лий Къртис се променя физически и емоционално. Тя е една от първите актриси в Холивуд, която спря да боядисва косата си и дори превърна сивото в своя запазена марка и символ на женската сила. Отказа се и от корекциите като заложи на естественото остаряване, подкрепяна безрезервно от Кристофър. Преборва зависимостта от алкохол и признава, че съпругът й е нейната най-голяма опора по време на този труден процес.
През 2011 г. в Санта Моника, Калифорния.
Тайната на дългогодишния брак
Руби Гест, Кристофър Гест, Джейми Лий Къртис и Ани Гест на церемонията "Ръка и отпечатък от крак на Джейми Лий Къртис в цимент“ през 2022 г. в Холивуд, Калифорния.
Когато ги видим на червения килим, нито Джейми Лий Къртис, нито Кристофър Гест се опитват да изглеждат като на 20. Те изглеждат като хора, които са преживели всичко заедно – загуби, победи, болести и радости. На въпроса как се поддържа брак толкова дълго, Джейми отговаря с две изречения.
"Просто не си тръгвай. Остани в стаята, дори когато е трудно“, обяснява тя.
Животът им с вече порасналите им дъщери е по-смислен от всякога. Те прекарват време в градината си, подкрепят каузи за правата на човека и се радват на малките моменти заедно.
