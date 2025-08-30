38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова

© На 30 август 1987 г. на Олимпийския стадион в Рим Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина, преодолявайки височина от 209 сантиметра на световното първенство по лека атлетика.



Безспорната номер едно в родната атлетика записва на квалификациите 191 см. На финала Стефка преодолява височината от 209 см от втория си опит.



Невероятният резултат не беше надминаван рекордните 37 години. Подобри го украинката Ярослава Магучих. Световната и европейска шампионка от Украйна, която скочи 2,10 метра от първи опит на турнира от Диамантената лига в Париж и сложи край на българската хегемония в дисциплината.



Въпреки това, за нас Стефка Костадинова остава символ на българския успех в атлетиката.