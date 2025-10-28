ЗАРЕЖДАНЕ...
|30 000 служители остават без работа
Очаква се служителите да бъдат информирани по имейл още днес сутринта. Гигантът отказва официален коментар по темата, но според източници на Reuters, съкращенията ще обхванат почти всички бизнес звена.
Amazon е вторият най-голям частен работодател в САЩ със 1,54 милиона служители по света, като около 350 000 от тях са в корпоративния сегмент, пише money.bg. Ако бъдат потвърдени, новите съкращения ще бъдат най-мащабните в технологичния сектор от 2020 г. насам.
Година на съкращения и преструктуриране в технологичния свят
От началото на годината над 200 технологични компании са освободили около 98 000 души, сочат данни на Layoffs.fyi. Microsoft вече се е разделила с 15 000 служители, Meta - с още 600 в звеното за изкуствен интелект, а Google и Salesforce също прибегнаха до редукции. Intel е компанията с най-много съкращения през 2025 г. - 22 000 души.
В търсене на ефективност и фокус върху AI
Amazon провежда съкращения на етапи от края на 2022 г., като до момента над 27 000 души са били освободени. Сред засегнатите звена са облачните услуги AWS, ритейл бизнесът, комуникационният и хардуерният отдел.
Главният изпълнителен директор Анди Джаси води целенасочена стратегия за редуциране на разходите и опростяване на йерархичната структура.Генеративният изкуствен интелект е посочен като основна причина за нуждата от по-малко хора в част от функциите.
"Очакваме, че в следващите години това ще намали общия ни брой корпоративни служители", казва Джаси в служебна бележка от юни.
Подобни мащабни съкращения отразяват не само вътрешните трансформации в Amazon, но и цялостната посока, в която се движи глобалната икономика - автоматизация, рецесионни сигнали, преструктуриране на пазара на труда.
