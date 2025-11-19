ЗАРЕЖДАНЕ...
|25 години заедно и все още се обичат безумно
На снимката двамата позират заедно по време на премиерата в Лос Анджелис на филма "The Muse", в който участват Албърт Брукс, Джеф Бриджис и партньорката на Майкъл от "Basic Instinct" — Шарън Стоун. Катрин е облечена в прилепнала жълта рокля с презрамки, докато Майкъл носи риза с флорални мотиви под леко синьо сако, съчетано с подходящ панталон.
"Честита 25-та годишнина, моя любима Катрин", написа актьорът в описанието си, подчертавайки, че цялата му любов е само за нея. Феновете бързо се включиха в коментарите под публикацията, възхитени от снимката.
С публикацията си Дъглас сякаш успя да опровергае слуховете за трудности във взаимоотношенията със съпругата му
Семейството
Двамата се срещат за първи път през 1996 г. на кинофестивала в Довил, Франция. Имат две деца - син на име Дилън, който е на 25 г. и 22-годишната им дъщеря Карис. Майкъл Дъглас има и по-голям син - Камерън, който е от бившата му съпруга Диандра Лукър.
Дъщеря им Карис наскоро завърши Института "Уотсън“ към Университета Браун, специализиран в международни и обществени въпроси, следвайки стъпките на брат си, който е завършил политология. Освен следването си в колежа и интереса към пеенето, Карис е и прохождаща актриса, като се е появила в късометражен филм, озаглавен "F*ck That Guy", в който участвa и звездата от "You" Виктория Педрети.
Междувременно по-големият ѝ брат, който също е опитвал актьорството, миналата година пусна ограничена подкаст поредица със SiriusXM, "Young American", чрез която целеше както да информира, така и да мотивира своето поколение по въпросите на политиката, които влияят на бъдещето им. Шоуто стартира през септември за ограничен период, навреме за изборите между бившия вицепрезидент Камала Харис и Доналд Тръмп, пишат от "Hello!".
