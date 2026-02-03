ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|13-годишно момче плува 4 километра, за да спаси майка си и по-малките брат и сестра
Семейството излязло в океана, за да се повозят на надуваем каяк и падъл борд. Остин бил с каяка, а майка му и по-малките му брат и сестра – на падъл борда. Изведнъж силен вятър и течение ги отнесли навътре в океана. Остин се опитал да помогне на роднините си, но каякът му започнал да се пълни с вода. Тогава той скочил от него и заплувал към брега в търсене на помощ.
Първите два километра той се борил с вълните със спасителна жилетка, но в един момент решил да я свали, за да не му пречи. След още два километра плуване той успял да достигне брега и да потърси помощ. Веднага била организирана спасителна акция и хеликоптер открил в океана майката Джоан, братчето Бю и сестричката Грейс.
Те били отнесени с падъл борда на 14 километра от плажа и цели 10 часа били подмятани от вълните. След спасяването им всички били прегледани от медицинските екипи, но не се е наложило да бъдат настанени в болница.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS