Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко Борисов

© Фокус "Четвъртият крак" на тройната коалиция според мен беше катализаторът на тези протести. Ако правителството не си беше подало оставката навреме, можеше да изкара целия български народ по улиците и площадите на страната. Това каза Гюнер Тахир – председател на Националното движение за права и свободи и създател на ДПС, в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.



Той призна, че е бил изненадан от оставката на правителството. Очаквал е това да се сучи около края на декември или през януари.



"Явно постройката на управляващата коалиция не беше много стабилна. Който и да беше на мястото на премиера Желязков, нямаше да се чувства комфортно, след като неговият партиен лидер Бойко Борисов официално обяви пред българското общество, че в България има петима премиери. Кой номер сред тях беше Росен Желязков аз така и не разбрах, но разбрахме едно – че премиер №1 през цялото време беше Делян Пеевски. И това го знам от самата кухня, от хората на ГЕРБ, които са ми споделяли. Тази тройна коалиция от началото до края се ръководеше от Делян Пеевски. Неслучайно той накрая обяви, че оставката е дело на мандатоносителя", заяви Тахир.



Той отбеляза, че единствената партия, организирала контрапротести в подкрепа на правителството, е именно ДПС – "Ново начало“ – партята, която реално не е част от управленската коалиция.



"Това какво означава – че задкулисното управление, срещу което според мен се вдигна българският народ, показа как официално може да нямаш нито един министър, но реално управляваш не само министрите, но и премиера. Когато беше водната криза в Плевен, той се разпореди кои министри да отидат на място и да решават проблема и те отидоха още същия ден. Когато поиска от премиера да представи писмено програмата на правителството, още същата вечер Росен Желязков му се отчете в писмен вид“, припомни Гюнер Тахир.



Според него оставката на правителството е била добър ход за Бойко Борисов, за партия ГЕРБ и за страната. Това решение е било изненадващо за партньорите в управлението, смята Тахир.



"С подаването на оставка Бойко Борисов по някакъв начин се опита да се дистанцира от Делян Пеевски. За него това е полезно, ако иска да съхрани себе си и партията си.“



Потенциалните служебни премиери, измежду които президентът Румен Радев може да избира, в 95% от случаите са хора, близки до досега управляващите.



"Т.е. дали те ще управляват или служебните кабинети – на тях им е все едно. Това, което мен най-много ме притеснява, е да не дойде отново Димитър Главчев. Нямам нищо към този човек, но "по-сламен“ служебен премиер, човек, който на секундата решаваше всички проблеми, които Делян Пеевски поиска от него, няма. Най-фрапиращи бяха назначенията за областни управители в Разград, Шумен, Търговище, Хасково, Кърджали“, припомни Гюнер Тахир.



Евентуален президентски проект според него би спечелил най-много гласове. Тези гласове ще дойдат от протестния вот, от БСП, от част от избирателите на "Възраждане“ и ГЕРБ.



"Ако президентът се яви, със сигурност неговата партия ще бъде първа. Би могъл да допълни с мандатите на ПП-ДБ, пък едва ли "Възраждане“ и други партии биха отказали такава коалиция“, добави председателят на Националното движение за права и свободи.



Той очаква свиване на парламентарните групи на "ДПС – Ново начало“ и ГЕРБ-СДС.



"Тези две партии категорично ще бъдат в опозиция, а останалите партии, които ще влязат в Народното събрание, имат шанса да бъдат в управляващата коалиция“, смята Тахир.