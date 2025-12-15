ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко Борисов
Автор: Ася Александрова 19:05Коментари (0)319
© Фокус
"Четвъртият крак" на тройната коалиция според мен беше катализаторът на тези протести. Ако правителството не си беше подало оставката навреме, можеше да изкара целия български народ по улиците и площадите на страната. Това каза Гюнер Тахир – председател на Националното движение за права и свободи и създател на ДПС, в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.

Той призна, че е бил изненадан от оставката на правителството. Очаквал е това да се сучи около края на декември или през януари.

"Явно постройката на управляващата коалиция не беше много стабилна. Който и да беше на мястото на премиера Желязков, нямаше да се чувства комфортно, след като неговият партиен лидер Бойко Борисов официално обяви пред българското общество, че в България има петима премиери. Кой номер сред тях беше Росен Желязков аз така и не разбрах, но разбрахме едно – че премиер №1 през цялото време беше Делян Пеевски. И това го знам от самата кухня, от хората на ГЕРБ, които са ми споделяли. Тази тройна коалиция от началото до края се ръководеше от Делян Пеевски. Неслучайно той накрая обяви, че оставката е дело на мандатоносителя", заяви Тахир.

Той отбеляза, че единствената партия, организирала контрапротести в подкрепа на правителството, е именно ДПС – "Ново начало“ – партята, която реално не е част от управленската коалиция.

"Това какво означава – че задкулисното управление, срещу което според мен се вдигна българският народ, показа как официално може да нямаш нито един министър, но реално управляваш не само министрите, но и премиера. Когато беше водната криза в Плевен, той се разпореди кои министри да отидат на място и да решават проблема и те отидоха още същия ден. Когато поиска от премиера да представи писмено програмата на правителството, още същата вечер Росен Желязков му се отчете в писмен вид“, припомни Гюнер Тахир.

Според него оставката на правителството е била добър ход за Бойко Борисов, за партия ГЕРБ и за страната. Това решение е било изненадващо за партньорите в управлението, смята Тахир.

"С подаването на оставка Бойко Борисов по някакъв начин се опита да се дистанцира от Делян Пеевски. За него това е полезно, ако иска да съхрани себе си и партията си.“

Потенциалните служебни премиери, измежду които президентът Румен Радев може да избира, в 95% от случаите са хора, близки до досега управляващите.

"Т.е. дали те ще управляват или служебните кабинети – на тях им е все едно. Това, което мен най-много ме притеснява, е да не дойде отново Димитър Главчев. Нямам нищо към този човек, но "по-сламен“ служебен премиер, човек, който на секундата решаваше всички проблеми, които Делян Пеевски поиска от него, няма. Най-фрапиращи бяха назначенията за областни управители в Разград, Шумен, Търговище, Хасково, Кърджали“, припомни Гюнер Тахир.

Евентуален президентски проект според него би спечелил най-много гласове. Тези гласове ще дойдат от протестния вот, от БСП, от част от избирателите на "Възраждане“ и ГЕРБ.

"Ако президентът се яви, със сигурност неговата партия ще бъде първа. Би могъл да допълни с мандатите на ПП-ДБ, пък едва ли "Възраждане“ и други партии биха отказали такава коалиция“, добави председателят на Националното движение за права и свободи.

Той очаква свиване на парламентарните групи на "ДПС – Ново начало“ и ГЕРБ-СДС.

"Тези две партии категорично ще бъдат в опозиция, а останалите партии, които ще влязат в Народното събрание, имат шанса да бъдат в управляващата коалиция“, смята Тахир.


Още по темата: общо новини по темата: 47
15.12.2025 Предупреждение: Да видим сега ще мръднат ли цените!
15.12.2025 Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12.2025 Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи във вторник
15.12.2025 Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
15.12.2025 ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
15.12.2025 Радев: Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Западните медии за България: Десетки хиляди излязоха по улиците н...
08:40 / 11.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:37 / 08.12.2025
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президе...
18:58 / 08.12.2025
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една...
12:47 / 01.12.2025
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
22:36 / 30.11.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
19:05 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: