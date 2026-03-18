Данните от Apple Health стават част от "еЗдраве". Това съощиха от Националната здравноинформационна система (НЗИС).С версия 3.10.0 на приложението потребителите, които ползват мобилни устройства с операционна система iOS, могат да разрешат на "еЗдраве" да синхронизира данните за височина, кръвна група и тегло от Apple Health и да ги добави към електронното здравно досие в НЗИС. Данните ще бъдат видими в "Личен картон“, секция "Медицинска информация“.Синхронизацията се разрешава от иконата с инициалите на потребителя, която се намира в горния десен ъгъл на екрана. Потребителят трябва да избере "Настройки“, след това "Свързани приложения“ и ако желае, да разреши свързването от десния бутон срещу Apple Health.Когато данните се вземат от Apple Health, под тях ще бъде изписано "Синхронизиран с приложението Health" и потребителят няма да може сам да въвежда тези данни в "еЗдраве". Ако за някоя от категориите няма въведени данни в Apple Health, потребителят ще може да ги въведе в "еЗдраве". Ръчно трябва да бъде въведена и информацията в полетата за телефон, електронна поща и адрес.Ако има включена синхронизация на "еЗдраве" с Apple Health, данните ще се обновяват автоматично и в уеб версията на електронното здравно досие на my.his.bg.