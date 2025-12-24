ЗАРЕЖДАНЕ...
|Журналистка напусна телевизията на Слави Трифонов: Огорчена съм от Тошко Йорданов
"Тръгвам си от "Студио Хъ“ на телевизия "Седем-осми“ и си тръгвам от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси.
Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никаква цена. Мъчно ми е за публиката на предаването. Всички, които отделяха от времето си, за да гледат всяка вечер темите и гостите в "Студио Хъ“, ме насърчаваха и ми даваха сила.
Разбира се и вяра, че за истината си струва всичко. Благодарна съм, че през тези три години срещнах много интересни и интелигентни хора. Гостите ми позволиха да науча много и най-важното, че достойнството е най-ценния капитал, който човек носи. Благодаря Ви с цялото си сърце! Но най-вече искам да благодаря на хората, които работеха и продължават да работят в телевизията.
Истински съм впечатлена от професионализма на всички, като започна от операторите, режисьорите, монтажистите, гримьорите, продуцентите и стигна до дамата, която се грижеше да ни е чисто и подредено. Няма да Ви лъжа – много, много ще ми липсвате. Искрено благодаря на Евгени Димитров-Маестрото. Как ми се иска да има повече хора като всички тях!"
Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрог нюз". Изданието я уволни преди три години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага телевизията на Слави й предложи да стане водеща на "Студио Хъ".
