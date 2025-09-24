ЗАРЕЖДАНЕ...
|Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" използват повече препарати, отколкото винпромите
Проектът бе публикуван на 15 септември и предвиждаше домашна ракия да може да се вари само от собствени суровини, като лимитът за едно домакинство се ограничи до 30 литра годишно (при сегашни 40 литра без акциз). За виното се предлагаше таван от 500 литра.
От Министерството на земеделието съобщиха, че проектът ще бъде преразгледан и отново обсъден със заинтересованите страни. Причина за това са десетки негативни становища, най-вече от малки производители.
Журналистът Иван Бакалов коментира в публикация в социалните мрежи, че ситуацията прилича на добре познатото политическо "доброто и лошото ченге“ – първо се плашат хората с рестрикции, а после премиерът "храбро“ ги отхвърля, за да успокои напрежението.
По думите му, ограничението от 30 литра ракия годишно не е толкова малко – това се равнява на по две малки ракии на ден за около 300 дни.
Бакалов подчертава, че производството с купено грозде и плодове най-често е с цел продажба, а не за собствена консумация. В резултат на това на пазара се появяват всякакви домашни ракии с неясно качество, продавани в туби и пластмасови бутилки, понякога дори разредени с неизвестни спиртове.
Що се отнася до домашното вино, ограничение в литри няма, но то също не е без рискове.
Неправилно съхранявано, след няколко месеца може да стане кисело или да развие "винени болести“. А "майсторите“ често използват повече препарати, отколкото промишлените производители.
"Куцо, кьораво и сакато вари ракия, от вредна по-вредна“, пише Бакалов и припомня, че именно злоупотребата с алкохол може да е една от причините Българският Северозапад да е регионът с най-ниска продължителност на живота в ЕС – 68,5 години за мъжете през 2020 г., според данни на Евростат.
