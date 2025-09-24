ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" използват повече препарати, отколкото винпромите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:28Коментари (0)1001
©
Новите правила за производството на домашен алкохол, заложени в проект за промени в Закона за виното и спиртните напитки, предизвикаха бурни реакции и бяха временно свалени от платформата за обществени консултации.

Проектът бе публикуван на 15 септември и предвиждаше домашна ракия да може да се вари само от собствени суровини, като лимитът за едно домакинство се ограничи до 30 литра годишно (при сегашни 40 литра без акциз). За виното се предлагаше таван от 500 литра.

От Министерството на земеделието съобщиха, че проектът ще бъде преразгледан и отново обсъден със заинтересованите страни. Причина за това са десетки негативни становища, най-вече от малки производители.

Журналистът Иван Бакалов коментира в публикация в социалните мрежи, че ситуацията прилича на добре познатото политическо "доброто и лошото ченге“ – първо се плашат хората с рестрикции, а после премиерът "храбро“ ги отхвърля, за да успокои напрежението.

По думите му, ограничението от 30 литра ракия годишно не е толкова малко – това се равнява на по две малки ракии на ден за около 300 дни.

Бакалов подчертава, че производството с купено грозде и плодове най-често е с цел продажба, а не за собствена консумация. В резултат на това на пазара се появяват всякакви домашни ракии с неясно качество, продавани в туби и пластмасови бутилки, понякога дори разредени с неизвестни спиртове.

Що се отнася до домашното вино, ограничение в литри няма, но то също не е без рискове.

Неправилно съхранявано, след няколко месеца може да стане кисело или да развие "винени болести“. А "майсторите“ често използват повече препарати, отколкото промишлените производители.

"Куцо, кьораво и сакато вари ракия, от вредна по-вредна“, пише Бакалов и припомня, че именно злоупотребата с алкохол може да е една от причините Българският Северозапад да е регионът с най-ниска продължителност на живота в ЕС – 68,5 години за мъжете през 2020 г., според данни на Евростат.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
09:35 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:42 / 24.09.2025
Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - ...
09:14 / 24.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е послед...
09:08 / 24.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от ...
08:52 / 24.09.2025
Днес е последният ден с летни температури
07:53 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: