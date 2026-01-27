ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жълт код за дъжд и сняг
Днес преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува тънка снежна покривка. В останалата част от страната валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще започната да отслабват и спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°.
В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България и там по проходите ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През деня ще започне да се повишава.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 46 мин. и залязва в 17 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 45 мин. и залязва в 3 ч. и 41 мин. на 28 януари. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.
