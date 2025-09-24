ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жълт код е обявен за утре
Утре облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в юг-югозападните, за София - около 25°.
В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
За част от страната за утре е обявен жълт код заради очакван силен вятър.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото...
12:01 / 24.09.2025
Обясниха как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите с...
11:38 / 24.09.2025
Пламен Узунов осъди прокуратурата, получава 100 хиляди лева
12:08 / 24.09.2025
Асен Василев: Поискаха спиране на еврофондовете за България
11:55 / 24.09.2025
Цените в големите търговски вериги объркват потребителите, предла...
11:01 / 24.09.2025
Пресъхна язовир "Копринка"
10:50 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS