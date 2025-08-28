ЗАРЕЖДАНЕ...
|Животното, забелязано край Тутракан, не е пантера
Властите апелират всички жители и гости на областта да сигнализират на телефон 112, ако забележат голямо животно от семейство котки.
"Вчера имаше един такъв сигнал. Той беше окачествен като фалшив сигнал. Не сме правили проверка по него. На 25 август около 17.00 часа пътуващ от Русе до Силистра човек е спрял на отбивка и е забелязал въпросното животно. Снимал го е веднага с телефона си и е предоставил снимки на районното управление", каза пред БНТ областният управител на Силистра Великов.
След подаването на сигнала на мястото е извършен оглед и организиран кризисен щаб. Следи не са открити.
От зоопарка след преглед на снимките са категорични, че става въпрос за котка, но поради лошото качество на снимките не могат да кажат какво точно е животното.
