Желязков: Децата на Украйна трябва да бъдат върнати. Българската позиция остава непроменена

© Ние сме част от коалицията за връщането на децата в Украйна. Това не е част от преговорен процес, а условие, което трябва да се изпълни. Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти.



"Позицията ни е непроменена, децата от териториите окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през лагери трябва да бъдат незабавно върнати", добави той.