|Жега и дъжд до часове
Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони.
Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31°.
В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.
