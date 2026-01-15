ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жанета се нуждае от неотложна трансплантация в Чужбина
"Призоваваме всички жители и гости към съпричастност, а Общината също ще се включи чрез докладна пред Общински съвет с подкрепа за набирането на средствата“, пишат от Община Царево.
Необходимата сума за трансплантация и лечение е в размер на 55 000 евро.
BG42UNCR70001527231722
УниКредит Булбанк АД
Титуляр на сметката: Женета Димитрова Накова
Основание: Лечение в чужбина
