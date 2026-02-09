ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Земетресение много близо до границата на България
Автор: Вилислава Ветренска 10:14Коментари (0)344
©
Земетресение с магнитуд 3.9 в граничния район между Гърция и България.

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 9 февруари 2026 г., в 09:08 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 3.9 в района на село Зърнево, Гърция.

Епицентърът е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.


Още по темата: общо новини по темата: 179
24.01.2026 »
22.01.2026 »
18.01.2026 »
02.01.2026 »
02.01.2026 »
19.11.2025 »
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежък инцидент в аварийната лента на АМ "Тракия", около колата ня...
11:04 / 09.02.2026
Първи кадри от хижата на ужасите след престъплението
10:55 / 09.02.2026
Кикерезова: Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледа...
10:26 / 09.02.2026
Гръцкото село, в което българският език и родопският диалект са з...
10:13 / 09.02.2026
КФН предупреди: До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след т...
10:24 / 09.02.2026
ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни...
10:56 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Аматьорски футбол
Три трупа са открити в хижа
Зима 2025/2026 г.
ЦСКА в Първа лига, сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: