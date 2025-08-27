ИЗПРАТИ НОВИНА
Земеделски производител с около 100 декара овощна градина: Ощетени сме финансово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:21
©
Производители на череши от Кюстендилско алармират, че държавните компенсации за щетите от измръзване през тази година не обхващат реално засегнатите им площи и са ощетени финансово.

В петък Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщи, че започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия. Над 3,2 млн. лева ще бъдат изплатени по сметките на 254 земеделски стопани, като общият бюджет по мярката е 32 млн. лева. Помощта се отнася за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г.

Земеделският производител Ивайло Борисов от село Лиляч, с около 100 декара овощна градина, заяви пред БТА, че от 82,3 декара череши са му признати само най-малките парцели – едно от 3 декара и друго от 6,9 декара.

"Нищо от това, което се говори, не се случва – всички са орязани“, коментира той. По думите му градината е един масив и няма разлика в състоянието на черешите, но въпреки това е призната само малка част.

Подобни проблеми споделя и Любомир Димитров, който отглежда череши, круши и сливи на площ от около 140 декара. При проверка в системата на ДФЗ той установил, че близо 60% от площите му са "орязани“ и няма да получи помощ за тях. Димитров подчертава, че засегнатите парцели са обработени и в добро агротехническо състояние, а пример за несправедливост е съседна градина, разделена в СЕУ на два парцела, като само единият е одобрен за компенсация.

"Отпуснатите пари са малко и това е причината да се орязват производителите. Разходите обаче продължават – пръсканията и зимните обработки в градините не спират“, коментира Димитров. Той добави, че ситуацията става все по-трудна и без държавна подкрепа много производители се отказват.

Димитров сравни ситуацията с Гърция, където в момента земеделците получават 176 млн. евро компенсации заради неблагоприятни климатични и пазарни условия.

По думите на Борисов вече е инициирана среща с ДФЗ за обсъждане на проблемите и търсене на решения, като той подчерта, че няма да остави нещата така.







Статистика: