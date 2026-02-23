ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов определи качеството на вноса като "съмнително", а цените като "непрозрачни". Според него основният риск е свързан с разликата в стандартите за производство.
"В страните от Южна Америка се използват над 90-95% от продуктите за растителна защита, които са забранени в Европейския съюз", подчерта той.
Проданов изрази недоверие в капацитета на Българската агенция по безопасност на храните да извърши надеждна проверка. Браншът настоява за завишен контрол и детайлно изследване на влизащата суровина за остатъчни пестициди, тежки метали и ГМО, тъй като в Южна Америка е позволено отглеждането на генномодифицирани култури.
Вносът вече се отразява на пазарната ситуация у нас. По данни на асоциацията, само за последните 10 дни, цената на слънчогледа в България и Румъния е паднала с около 10%. Илия Проданов посочи, че такъв тип внос от Южна Америка е безпрецедентен за страната ни до момента.
"В складовете има около 600 000 тона наличен български слънчоглед", обясни той пред NOVA.
И допълни, че количеството, което пристига от Аржентина, представлява между 1/6 и 1/7 от цялото годишно производство на България, но влиза в страната за много кратък период - около 15 дни, което създава шок на пазара.
От бранша изразиха недоволство и от липсата на диалог относно позицията на България по споразумението с Меркосур. Според Проданов темата не е била комуникирана нито със земеделския сектор, нито с обществото, а използваните цифри при формиране на държавната позиция не отчитат реалността на подобен внос. Зърнопроизводителите настояват за преосмисляне на защитните механизми, тъй като към момента слънчогледът не е защитена култура срещу такъв тип конкуренция
