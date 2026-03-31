Президентът на Украйна Володимир Зеленски поясни, че Киев и София изграждат "енергиен коридор", който може да се превърне в резервен маршрут за доставки на Украйна и да осигури, наред с други неща, до 10 милиарда кубични метра газ годишно, съобщава Европейска Правда.
Коментарът си той направи по време среща със служебния премиер Андрей Гюров в Киев. ФОКУС припомня, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Наред с това България ще се присъедини към програмата PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна.
Относно енергийния сектор, Зеленски каза, че Украйна и България работят по създаването на "енергиен коридор" през България и този въпрос е бил активно обсъждан на министерско ниво.
"Този коридор ще бъде технически завършен – надяваме се – до края на годината. Това е много важно за нас и може да бъде алтернатива, ако има определени блокади на някои представители на Европа. Що се отнася до газа, този коридор може да бъде около 10 милиарда кубични метра газ годишно. За нас това са "енергийни" гаранции за сигурност", подчерта Зеленски.
Зеленски разкри подробности за енергийния коридор с България
Забиха две кирки в колата на млада дама
22:54 / 30.03.2026
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа бе...
23:03 / 30.03.2026
Иво Сиромахов: Тая краставица струва 15 евра, не е някакъв евтинд...
22:34 / 30.03.2026
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властт...
23:04 / 30.03.2026
Терзиев захапа лошо Борисов заради думите му в Пловдив
21:04 / 30.03.2026
Синоптик: Ще си натрупа доста сняг в Родопите
21:13 / 30.03.2026
