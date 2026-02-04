Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване

© ФОКУС Със 13 гласа "за", 4 "против" и нито един "въздържал се" парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.



Какво предвижда законопроектът?



С предложенията се цели въвеждането на мултифондове в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. На осигурените лица се предоставя възможност да избират начина, по който да се управляват техните пенсионни спестявания, като се вземат предвид различията в толерантността към риск между отделните групи хора и различните етапи от жизнения им цикъл.



"Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил", каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта.