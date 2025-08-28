ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Здравна библиотека" влиза в пациентското ни досие
Модулът е разработен от "Информационно обслужване“ АД и се намира в секция "Здраве“ на електронното досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето, през заболяванията и ваксините, до теми като здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност.
Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите.
Това е поредната нова функционалност в приложението еЗдраве. В същата секция се намира и модулът "Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирана информация. Там всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си.
Основната информация за нашето здраве се намира в секция "Досие“, където са достъпни данни за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.
За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото "С един клик – ти контролираш системата“.
До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Бъ...
09:54 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:55 / 28.08.2025
Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
09:55 / 28.08.2025
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
09:56 / 28.08.2025
Минчева: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават...
09:18 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS