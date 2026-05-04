България се подготвя за историческото домакинство на старта на Giro d’Italia – Grande Partenza 2026, като от 6 до 10 май ще бъдат въведени мащабни ограничения в движението между Черноморието и София. Първите три етапа на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и столицата, което налага затварянето на ключови републикански пътища и централни градски артерии, съобщиха за Plovdiv24.bg от организаторите.

Поради огромния мащаб на събитието и съпътстващите прояви в петте града домакини, се призовават гражданите и гостите на страната да планират пътуванията си предварително.

За максимално улеснение на трафика, организационният комитет си сътрудничи директно с платформите Google Maps и Waze, които ще отразяват в реално време всяка промяна в графика или затворените участъци. Потребителите могат да се възползват и от специално подготвена интерактивна карта, която проследява пълното трасе и посочва кои пътища ще бъдат засегнати във всеки от трите етапа на състезанието. Специфична карта е разработена и за град Бургас, където промените в организацията ще бъдат особено интензивни.

Следенето на актуализациите в мобилните приложения ще бъде най-сигурният начин за избягване на неудобствата по време на преминаването на колоната от професионални атлети през българска територия.

Кои улици и пътища ще бъдат затворени?

Предварителни подготовки

София

- 7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. "Николай Гяуров"

- 9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника "Цар Освободител" и по ул. "15-ти Ноември" от бул. "Цар Освободител“ до ул. "Оборище“

- 9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. се забранява влизането на МПС по бул. "Цар Освободител“ между бул. "Васил Левски“ и ул. "Г. С. Раковски“; пл. "Народно събрание“; Ул. "15-ти ноември“; Дъгата зад пл. "Александър Невски“; Ул. "19-ти февруари“

Етап 1 - 8 май

Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.

На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.

Несебър

06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта в Несебър

10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0

Междуградски пътища

11:03 ч. – затваря се I-9 от Несебър към Равда

11:09 ч. – затваря се I-9 при Равда

11:14 ч.– затваря се I-9 при Ахелой

11:23 ч. – затваря се I-9 при Поморие

11:34 ч. – затваря се I-9 при Летище Бургас

12:00 ч. – затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък

12:00 ч.– затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки

Бургас

07:00 ч. – затваря се бул. "Демокрация“ от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Дунав“

12:00 ч. – забранява се паркирането по ул. "Димитър Бракалов“

14:40 ч. – първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. "Димитър Димов“, "24-ти черноморски пехотен полк“, "Демокрация“, "Булаир“, "Иван Вазов“, "Индустриална“, "Спортна“ и "Тодор Александров“

16:50 ч. – второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе

17:00 ч. – финиш на бул. "Демокрация“ при кръстовището с ул. "Адам Мицкевич“

17:00 ч. – затваря се напълно ул. "Димитър Бракалов“

Етап 2 – 9 май

Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.

На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.

Бургас

05:00 ч. – забранява се паркирането по "Сливница", "Мара Гидик", "Левски", "Пробуда", "Македония", "Самуил" и "Сан Стефано"

07:00 ч. – затварят се напълно същите улици

11:55 ч. – старт от пл. "Тройката"; трасето поема по "Александровска", "Иван Вазов", "Цар Петър", "Христо Ботев", "Одрин", "Струга" и "Стефан Стамболов"

12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен

13:00 ч. – отварят се всички затворени улици

Пътища

09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел "Бургас запад“

09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево

09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос

10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат

10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец

11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен

11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен

11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла

12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник

12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско

12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян

13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя

13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец

13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя

13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец

Велико Търново

06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала

13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец

13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя

13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора

13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец

16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново

Етап 3 – 10 май

Тръгване от Пловдив в 13:15 ч., финиш в София между 17:00 и 17:25 ч.

На старта в Пловдив и на финала в София движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00 ч.

Пловдив

06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта

10:05 ч. – затваря се I-8 при старта

Пътища

10:31 ч. – затваря се I-8 при Стамболийски

10:44 ч. – затваря се I-8 при Мало Конаре

10:53 ч. – затваря се I-8 при Пазарджик

11:03 ч. – затваря се I-8 при Звъничево

11:16 ч. – затваря се I-8 при Септември

11:29 ч. – затваря се I-8 при Белово

11:34 ч. – затваря се I-8 при Момина клисура

11:53 ч. – затваря се II-82 при Костенец

12:04 ч. – затваря се II-82 при Долна баня

12:16 ч. – затваря се II-82 при Радуил

12:37 ч. – затваря се II-82 при Боровец (проход)

12:52 ч. – затваря се II-82 при Самоков

13:11 ч. – затваря се II-82 при яз. Искър

13:27 ч. – затваря се II-82 при Долни Пасарел

13:46 ч. – затваря се II-82 при Панчарево

Панчарево

Преди 14:00 ч. - зрители ще могат да използват паркинга на ВЕЦ "Кокаляне“. Ще бъде обособен и паркинг за кемпери на паркинга на ул. "Гауди“ и "Самоковско шосе“.

14:00 ч. - затваряне на движението по цялото "Самоковско шосе“

След 14:00 ч. желаещите да стигнат до зоните за наблюдение могат да го направят пеша или с велосипед, като влизането или пресичането на състезателния маршрут не е разрешено.

София

00:00 – 04:30 ч. – технически дейности по трасето

от 04:00 ч. – се забранява престоя и паркирането по

Ул. "Оборище“ между пл. "Александър Невски“ и бул. "Васил Левски“

Ул. "11-ти август“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“

Ул. "Дунав“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“

Ул. "Московска“ между пл. "Гина Кунчева“ и ул. "Г. С. Раковски“

06:00 ч. до 23:00 ч. – се затваря движението по Ул. "Оборище“ между пл. "Александър Невски“ и бул. "Васил Левски“

Пл. "Александър Невски“ в частта северно от ул. "Оборище“

Ул. "Дунав“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“

Ул. "11-ти август“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“

Ул. "Московска“ между пл. "Гина Кунчева“ и ул. "Г. С. Раковски“

06:00 до 22:00 ч. – се затваря ул. "Ген. Гурко“ между бул. "Васил Левски“ и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“

12:00 до 22:00 ч. – се затваря движението по бул. "Васил Левски“ от бул. "Цар Освободител“ до ул. "Ген. Гурко“

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ от ул. "Ген. Гурко“ до бул. "Цар Освободител“ (в двете посоки)

бул. "Цар Освободител“ от бул. "Васил Левски“ до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“

бул. "Цариградско шосе“ от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. "Димитър Пешев“

Ул. "Самоковско шосе“(път II-82) от разклон за с. Горни окол(km 49+250) до бул. "Копенхаген“

10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. "Ген. Гурко" ще се движи само градски транспорт