България се подготвя за историческото домакинство на старта на Giro d’Italia – Grande Partenza 2026, като от 6 до 10 май ще бъдат въведени мащабни ограничения в движението между Черноморието и София. Първите три етапа на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и столицата, което налага затварянето на ключови републикански пътища и централни градски артерии, съобщиха за Plovdiv24.bg от организаторите.
Поради огромния мащаб на събитието и съпътстващите прояви в петте града домакини, се призовават гражданите и гостите на страната да планират пътуванията си предварително.
За максимално улеснение на трафика, организационният комитет си сътрудничи директно с платформите Google Maps и Waze, които ще отразяват в реално време всяка промяна в графика или затворените участъци. Потребителите могат да се възползват и от специално подготвена интерактивна карта, която проследява пълното трасе и посочва кои пътища ще бъдат засегнати във всеки от трите етапа на състезанието. Специфична карта е разработена и за град Бургас, където промените в организацията ще бъдат особено интензивни.
Следенето на актуализациите в мобилните приложения ще бъде най-сигурният начин за избягване на неудобствата по време на преминаването на колоната от професионални атлети през българска територия.
Кои улици и пътища ще бъдат затворени?
Предварителни подготовки
София
- 7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. "Николай Гяуров"
- 9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника "Цар Освободител" и по ул. "15-ти Ноември" от бул. "Цар Освободител“ до ул. "Оборище“
- 9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. се забранява влизането на МПС по бул. "Цар Освободител“ между бул. "Васил Левски“ и ул. "Г. С. Раковски“; пл. "Народно събрание“; Ул. "15-ти ноември“; Дъгата зад пл. "Александър Невски“; Ул. "19-ти февруари“
Етап 1 - 8 май
Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.
На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.
Несебър
06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта в Несебър
10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0
Междуградски пътища
11:03 ч. – затваря се I-9 от Несебър към Равда
11:09 ч. – затваря се I-9 при Равда
11:14 ч.– затваря се I-9 при Ахелой
11:23 ч. – затваря се I-9 при Поморие
11:34 ч. – затваря се I-9 при Летище Бургас
12:00 ч. – затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък
12:00 ч.– затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки
Бургас
07:00 ч. – затваря се бул. "Демокрация“ от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Дунав“
12:00 ч. – забранява се паркирането по ул. "Димитър Бракалов“
14:40 ч. – първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. "Димитър Димов“, "24-ти черноморски пехотен полк“, "Демокрация“, "Булаир“, "Иван Вазов“, "Индустриална“, "Спортна“ и "Тодор Александров“
16:50 ч. – второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе
17:00 ч. – финиш на бул. "Демокрация“ при кръстовището с ул. "Адам Мицкевич“
17:00 ч. – затваря се напълно ул. "Димитър Бракалов“
Етап 2 – 9 май
Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.
На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.
Бургас
05:00 ч. – забранява се паркирането по "Сливница", "Мара Гидик", "Левски", "Пробуда", "Македония", "Самуил" и "Сан Стефано"
07:00 ч. – затварят се напълно същите улици
11:55 ч. – старт от пл. "Тройката"; трасето поема по "Александровска", "Иван Вазов", "Цар Петър", "Христо Ботев", "Одрин", "Струга" и "Стефан Стамболов"
12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен
13:00 ч. – отварят се всички затворени улици
Пътища
09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел "Бургас запад“
09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево
09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос
10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат
10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец
11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен
11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен
11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла
12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник
12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско
12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян
13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя
13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец
13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
Велико Търново
06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала
13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец
13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново
Етап 3 – 10 май
Тръгване от Пловдив в 13:15 ч., финиш в София между 17:00 и 17:25 ч.
На старта в Пловдив и на финала в София движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00 ч.
Пловдив
06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта
10:05 ч. – затваря се I-8 при старта
Пътища
10:31 ч. – затваря се I-8 при Стамболийски
10:44 ч. – затваря се I-8 при Мало Конаре
10:53 ч. – затваря се I-8 при Пазарджик
11:03 ч. – затваря се I-8 при Звъничево
11:16 ч. – затваря се I-8 при Септември
11:29 ч. – затваря се I-8 при Белово
11:34 ч. – затваря се I-8 при Момина клисура
11:53 ч. – затваря се II-82 при Костенец
12:04 ч. – затваря се II-82 при Долна баня
12:16 ч. – затваря се II-82 при Радуил
12:37 ч. – затваря се II-82 при Боровец (проход)
12:52 ч. – затваря се II-82 при Самоков
13:11 ч. – затваря се II-82 при яз. Искър
13:27 ч. – затваря се II-82 при Долни Пасарел
13:46 ч. – затваря се II-82 при Панчарево
Панчарево
Преди 14:00 ч. - зрители ще могат да използват паркинга на ВЕЦ "Кокаляне“. Ще бъде обособен и паркинг за кемпери на паркинга на ул. "Гауди“ и "Самоковско шосе“.
14:00 ч. - затваряне на движението по цялото "Самоковско шосе“
След 14:00 ч. желаещите да стигнат до зоните за наблюдение могат да го направят пеша или с велосипед, като влизането или пресичането на състезателния маршрут не е разрешено.
София
00:00 – 04:30 ч. – технически дейности по трасето
от 04:00 ч. – се забранява престоя и паркирането по
Ул. "Оборище“ между пл. "Александър Невски“ и бул. "Васил Левски“
Ул. "11-ти август“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“
Ул. "Дунав“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“
Ул. "Московска“ между пл. "Гина Кунчева“ и ул. "Г. С. Раковски“
06:00 ч. до 23:00 ч. – се затваря движението по Ул. "Оборище“ между пл. "Александър Невски“ и бул. "Васил Левски“
Пл. "Александър Невски“ в частта северно от ул. "Оборище“
Ул. "Дунав“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“
Ул. "11-ти август“ между ул. "Московска“ и пл. "Александър Невски“
Ул. "Московска“ между пл. "Гина Кунчева“ и ул. "Г. С. Раковски“
06:00 до 22:00 ч. – се затваря ул. "Ген. Гурко“ между бул. "Васил Левски“ и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“
12:00 до 22:00 ч. – се затваря движението по бул. "Васил Левски“ от бул. "Цар Освободител“ до ул. "Ген. Гурко“
бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ от ул. "Ген. Гурко“ до бул. "Цар Освободител“ (в двете посоки)
бул. "Цар Освободител“ от бул. "Васил Левски“ до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“
бул. "Цариградско шосе“ от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. "Димитър Пешев“
Ул. "Самоковско шосе“(път II-82) от разклон за с. Горни окол(km 49+250) до бул. "Копенхаген“
10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. "Ген. Гурко" ще се движи само градски транспорт
