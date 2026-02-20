ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Автор: ИА Фокус 21:40
©
Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина.

80 хиляди евро за дейността на Калушев са били дарени от сегашния кмет на София Васил Терзиев. Голямо количество техника – от Саша Безуханова. Това стана ясно и признато от самите тях след трагедията край Петрохан. Но – никъде в публично известните финансовите отчети на дружества на Ивайло Калушев не фигурират подобни дарения, пише БНТ.

"Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения този който е надарен да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение - ако не иска сдружението да декларира това дарение", каза адвокатът Димитър Делчев.

"Всеки от господата, които са жертва или част от събитията има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице", заяви от своя страна адвокат Николай Цветанов. 

Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции. Но не само разследващите могат да направя проверка за даренията.

"Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък", смята адвокат Димитър Делчев.

А разследващите могат да проследят пътя на парите по най-лесния за тях начин: банковите сметки на даряващия и дарения.

"Първото място, което може да проверим получаването на парите е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица - в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд", каза Цветанов. 

"А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка - това е нарушение на закона", посочва адвокат Делчев.


