Заради завишените сметки за ток: Изслушват Жечо Станков и шефа на КЕВР в парламента

Заради множеството жалби за завишени сметки да ток, енергийната комисия към парламента ще изслуша министъра в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток.



През миналата седмица министерството на енергетиката съвместно с КЕВР започнаха извънредни проверки заради прекалено високите сметки за ток на потребителите.



Ако КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.