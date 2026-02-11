ИЗПРАТИ НОВИНА
Заради завишените сметки за ток: Изслушват Жечо Станков и шефа на КЕВР в парламента
Автор: Илиана Пенова 08:45
©
Заради множеството жалби за завишени сметки да ток, енергийната комисия към парламента ще изслуша министъра в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток.

През миналата седмица министерството на енергетиката съвместно с КЕВР започнаха извънредни проверки заради прекалено високите сметки за ток на потребителите.

Ако КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.


Статистика: