ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Започва сериозна и продължителна промяна на времето
Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд; в неделя на повече места по Черноморието ще превалява дъжд. През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно за края на септември и началото на октомври – дневните температури в много райони ще остават под 20°.
Облачността ще бъде по-често значителна, в понеделник и вторник на места в Южна България и в източните райони все още ще превалява дъжд, към сряда вероятността за валежи временно намалява. Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, вече предимно умерен. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще превалява сняг.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зам.-кметът на Ихтиман за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се о...
08:10 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Жълт код за силен вятър
08:06 / 25.09.2025
Кога е важно да подпишем анекс към трудовия си договор?
22:50 / 24.09.2025
Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или ...
21:28 / 24.09.2025
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролук...
20:58 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS