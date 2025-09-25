Започва сериозна и продължителна промяна на времето

© До края на седмицата с умерен, в Източна България и временно силен изток-североизточен, вятър температурите ще продължат да се понижават и максималните в неделя ще бъдат между 16° и 21°, минимални – между 7° и 12°, по Черноморието до 15°-16°.



Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд; в неделя на повече места по Черноморието ще превалява дъжд. През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно за края на септември и началото на октомври – дневните температури в много райони ще остават под 20°.



Облачността ще бъде по-често значителна, в понеделник и вторник на места в Южна България и в източните райони все още ще превалява дъжд, към сряда вероятността за валежи временно намалява. Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, вече предимно умерен. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще превалява сняг.