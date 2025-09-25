ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Започва сериозна и продължителна промяна на времето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)596
©
До края на седмицата с умерен, в Източна България и временно силен изток-североизточен, вятър температурите ще продължат да се понижават и максималните в неделя ще бъдат между 16° и 21°, минимални – между 7° и 12°, по Черноморието до 15°-16°.

Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд; в неделя на повече места по Черноморието ще превалява дъжд. През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно за края на септември и началото на октомври – дневните температури в много райони ще остават под 20°.

Облачността ще бъде по-често значителна, в понеделник и вторник на места в Южна България и в източните райони все още ще превалява дъжд, към сряда вероятността за валежи временно намалява. Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, вече предимно умерен. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще превалява сняг.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Зам.-кметът на Ихтиман за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се о...
08:10 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Жълт код за силен вятър
08:06 / 25.09.2025
Кога е важно да подпишем анекс към трудовия си договор?
22:50 / 24.09.2025
Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или ...
21:28 / 24.09.2025
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролук...
20:58 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: