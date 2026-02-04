Зафиров за дерогацията на АЕЦ "Козлодуй": Гарант за ядрената безопасност! 

© Facebook Като ресорен вицепремиер, отговарящ за работата на Агенцията за ядрено регулиране изказвам своето удовлетворение от днешното решение на МС. Това написа вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров по отношение на решението на правителството да бъде предоставена дерогация, с която се разрешава АЕЦ "Козлодуй" да сключи договор за обществена поръчка с избран изпълнител.



"Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, необходими за нормалното функциониране. Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ "Козлодуй“ е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда", написа Зафиров.



"Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване", заключи той.