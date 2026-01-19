ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зафиров: БСП отново има президент!
"БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", пише още той.
Коментарът му идва след като по време на обръщението си Румен Радев обящи, че ще депозира оставката си във вторник.
Следователно Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент до края на настоящия мандат.
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София
20:22 / 19.01.2026
Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
20:07 / 19.01.2026
Радостин Василев: Време е за мъже
20:08 / 19.01.2026
Цялото обръщение на президента от първата до последната дума
19:51 / 19.01.2026
Ивайло Мирчев: Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един гл...
19:44 / 19.01.2026
Слави Трифонов с първа реакция след изявлението на президента
19:22 / 19.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
