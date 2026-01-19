© Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората. Това написа във Facebook лидерът на БСП Атанас Зафиров.



"БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", пише още той.



Коментарът му идва след като по време на обръщението си Румен Радев обящи, че ще депозира оставката си във вторник.



Следователно Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент до края на настоящия мандат.