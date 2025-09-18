ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Задържане под стража" за прокурорския син Маджаров, хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка
Припомняме, че преди дни той беше заловен с близо 50 кг марихуана.
Мъжът е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са "съществени“.
Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания.
"От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев, цитиран от NOVA.
Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.
Докато прокуратурата настоява за постоянен арест, защитата поиска по-лека мярка - домашен арест, парична гаранция или подписка.
Самият Маджаров заяви: "Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка.“
"Нормално решение, което подлежи на обжалване. Така е решил съдът. Изложи мотивите, чухте ги", коментира адвокатът на Маджаров - Юлиян Георгиев.
Той допълни, че мъжът признава вината си за всичко, което е намерено.
"Това е неосъждан човек, направил грешка. Ще обжалваме и ще видим какво ще реши Окръжният съд на 24-ти", допълни адвокатът.
