За пръв път от много години: И премиер, и президент в Пловдив за Съединението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 00:10
©
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържественото честване по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив. Официалната церемония ще се състои на 6 септември от 20.30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив.

От пресцентъра на президента Румен Радев също потвърдиха, че ще посети градът под тепетата, като ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. В 20.45 часа държавният глава ще произнесе слово.

На церемонията ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова, уточниха от президентската институция.


Още по темата:
06.09.2025 Пиле няма да може да прехвръкне в центъра на Пловдив днес
06.09.2025 Честит празник, българи! Честит празник, Пловдив!
05.09.2025 Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението
05.09.2025 Ограничават движението по АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма"
05.09.2025 Губернаторът, който не попречи на Съединението, а ролята му е спорна и до
днес
05.09.2025 Ролята на Източноромелийската милиция и на Севернобългарската княжеска войска е неоспорима за Съединението
