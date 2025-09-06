За пръв път от много години: И премиер, и президент в Пловдив за Съединението

© Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържественото честване по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив. Официалната церемония ще се състои на 6 септември от 20.30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив.



От пресцентъра на президента Румен Радев също потвърдиха, че ще посети градът под тепетата, като ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. В 20.45 часа държавният глава ще произнесе слово.



На церемонията ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова, уточниха от президентската институция.