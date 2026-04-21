Сгушено в сърцето на Средните Родопи, само на 15 минути от Бачковския манастир, село Югово пази тайни, които датират от векове. Мястото, известно със своите майстори строители и техния уникален "мещренски“ таен говор, днес се възражда като притегателен център за хора, търсещи досег с древното и автентичното.

Легендите и фолклорът в района не са просто минало, а жив пулс, който привлича вниманието на туристи и изследователи, информира Plovdiv24.bg. Над селото се издига свещеният връх "Боже име“, където сред останките от тракийско светилище расте вековен бор на 400 години. Местните вярват, че кората му има чудодейната сила да лекува безсъние и кошмари – предание, което привлича мнозина към върха на празника Свети Пантелей.

Фолклорното богатство на Югово е наситено с мистични създания и поучителни истории.

Ето някои от най-ярките предания:

Жертвената сърна: Легенда разказва за диво животно, което само идвало за курбан, докато нетърпението на хората не нарушило свещения ритуал и сърната изчезнала завинаги.

Змеят от Змеева дупка: История за отвлечена мома и змей, чиято пещера и до днес вълнува въображението на преминаващите през "Изгорелите орехи“.

"Здравичките“: Невидимите женски духове, които според преданията обитават специална стая ("конак“) в една от старите къщи и пазят нейните стопани.

Освен с мистиката си, Югово става все по-популярно и на имотния пазар. Селото се превръща в "ниша за ценители“ – предимно семейства от Пловдив и София, както и чужденци, които купуват и реставрират стари каменни къщи. Пазарът тук е динамичен, като цените на имотите варират между 14 000 и 80 000 евро в зависимост от състоянието на сградите.

Въпреки модерния интерес, Югово остава вярно на своята същност – място, където тишината на планината се преплита с древни магически ритуали и архитектурно майсторство. Това е дестинация за тези, които не просто търсят подслон, а искат да станат част от една жива родопска история.