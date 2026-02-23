Явор Куюмджиев: С над 2 милиарда лева дългове "Булгаргаз" на практика е в технически фалит

© С над 2 милиарда лева дългове "Булгаргаз" на практика е в технически фалит. Поддържането му ще носи само финансови негативи на всички нас. Защото за да се поддържа агонията, трябва непрекъснато да се правят някакви инжекции в капитала от страна на държавата. Грубите грешки в енергетиката, вземани от хора, които нищо не разбират, водят до подобни неприятни ситуации. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.



"Булгаргаз“ беше доведен до тази ситуация на практика от "Продължаваме промяната“, които едностранно прекратиха договорните му взаимоотношения с руския доставчик, и на практика отвориха кутията на Пандора. Защото до този момент "Булгаргаз“ беше квазимонополист на пазара, като поддържаше 95% присъствие по една много проста причина – те имаха най-ниската цена, която някой можеше да постигне. В момента в който ги принудиха да спрат да купуват газ от Русия, цената скочи с около 30% на българския пазар, руският газ беше заменен с казахстански, швейцарски, гръцки, турски и като финал "Булгаргаз“ постепенно стигна на около 30% за присъствие на пазара. Всички останал български пазар беше отворен и взет от десетки газови фирми,“ обясни причината за техническия фалит на предприятието енергийният експерт.



Според него му няма варианти за спасение на предприятието. Единственият вариант, който е политически най-приемлив, е да се мине през фалит, като здравите части от дружеството да бъдат извадени и бъде създадено ново предприятие, което да започне на чисто, а "дълговете, голямата част от които са към държавата, да бъдат забравени, а за външните дългове да се търси друго решение, като най-вероятно вземанията към "Боташ“ са обезпечени по някакъв начин,“ каза още експертът, като предположи, че по-скоро тези вземания се пренасочват към номиналния собственик, т.е. към БЕХ, а пък ако и той не може да плаща, вероятно към държавата.



Според Куюмджиев ситуацията с АЕЦ "Козлодуй“ е по-различна, благодарение на добрия управленски екип на дружеството. "Но там имаме отново имаме вмешателство от политици, които се опитват да създават проблеми на ръководството, което по някакъв магичен начин се справя,“ каза той и обясни, че АЕЦ се ограбва по доста груб начин с продажбата на електроенергия под себестойността й, с наложения от държавата таван на приходите от 60 евро за мегаватчас и с вземането на 100% от печалбата й в последните години, при това авансово.



"На практика имаме това бижу на българската енергетика, чието ръководство наистина се справя уникално в тази ситуация, и успяват, въпреки този финансов гнет, да реализират дейности по поддръжката, ремонта, модернизацията на съоръженията, защото става въпрос за ядрено съоръжение, което е скъпо и има съответните изисквания. Ако обаче тези усилия на държавата да ликвидира централата продължат, ние застрашаваме и потенциалното продължаване на живота на 5 и 6 блок“, посочи експертът.