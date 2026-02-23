Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях

© Сн.Владимир Афенлиев - Intrigi.bg Имената на тримата нови заместник-министри на здравеопазването, които попълват екипа на служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, вече са известни, разбра ФОКУС.



Това са проф. Антония Димова, д-р Петър Грибнев и Владимир Афенлиев, който ФОКУС спомена по-рано днес.



Д-р Петър Грибнев завършва медицина през 1999 г. в Медицинския университет – София, където след това специализира "Хирургия“. Притежава образователна и научна степен "доктор“, както и магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Има над 15 г. преподавателска дейност като асистент и главен асистент към МУ – София.



Професионалният му път започва в МБАЛ "Търговище“, след което преминава през Клиниката по хирургически болести "Проф. д-р Ал. Станишев“ към МБАЛ "Александровска“. В периода от 2012 до 2021 г. работи в УМБАЛ "Александровска“. От 2023 г. до момента е лекар хирург към Клиниката по обща и коремна хирургия на УСБАЛО – София.



Д-р Грибнев поема поста заместник-министър на здравеопазването в периода декември 2021 г. – август 2022 г. След това заема различни административни и управленски длъжности в системата на националното здравно осигуряване, както и позицията съветник в политическия кабинет на министър-председателя на Република България.



Министерство на здравеопазването описва Владимир Афенлиев като специалист с дългогодишен управленски опит в областта на здравната политика, фармацевтичния сектор и стратегическото бизнес развитие. Фигурата му обаче е доста красноречива, тъй като преди време той щеше да бъде уволнен дисциплинарно от Националната здравноосигурителна касa (НЗОК), но незнайно защо служебнотото му правоотношение е прекратено с обезщетение от 6 заплати. Пълната статия вижте ТУК.



Завършил е магистърска степен по "Международни икономически отношения и мениджмънт“ в УНСС, както и следдипломни квалификации по бизнес и стратегически мениджмънт във Великобритания и Япония.



Г-н Афенлиев е бил директор на дирекция "Лекарствени препарати медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в Националната здравноосигурителна каса. Има активна роля и в професионални и международни организации в сектора на здравеопазването и фармацевтичната индустрия, включително в европейски и български браншови асоциации.



Проф. Антония Димова е експерт в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт и здравната политика с дългогодишен академичен и управленски опит. Завършва магистратура по "Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Варна, придобива специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, както и образователна и научна степен "доктор“ в областта на социалната медицина и организацията на здравеопазването.



Професионалният ѝ път е свързан с МУ– Варна, където последователно заема академични и управленски позиции – асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. Била е ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Факултета по обществено здравеопазване.



Проф. Димова участва като експерт в международни професионални мрежи към Световната здравна организация и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Има значителен принос в национални и международни научноизследователски проекти в сферата на здравните системи, здравната политика и финансирането на здравеопазването. Носител е на национални и академични отличия за принос към развитието на общественото здраве и здравните политики.



Владее английски и руски език.