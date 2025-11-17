Ясна е причината за смъртта на Алена

© Вчера най-известната астроложка на България Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена, почина. Тя издъхна на 70-годишна възраст. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от COVID-19.



"С най-дълбока болка искаме да споделим, че нашата любима мама и спътница в живота, дошла от звездите, се върна обратно при тях. След като премина през COVID, тя така и не успя да си възвърне силите и през последния месец изтощението преобладаваше над желанието и за работа.



Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше.", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.