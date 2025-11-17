ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ясна е причината за смъртта на Алена
"С най-дълбока болка искаме да споделим, че нашата любима мама и спътница в живота, дошла от звездите, се върна обратно при тях. След като премина през COVID, тя така и не успя да си възвърне силите и през последния месец изтощението преобладаваше над желанието и за работа.
Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше.", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Два вида предупреждения са издадени за 18 ноември
14:42 / 17.11.2025
МЗХ за забелязаната мечка в Карлово: Осигурени са денонощни патру...
14:52 / 17.11.2025
НОИ с информация за българите за еврото и превалутирането
13:57 / 17.11.2025
Футболни мозъци премериха знанията си на първия национален куиз в...
12:51 / 17.11.2025
Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
15:46 / 17.11.2025
Вписаха Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" в Търговск...
12:54 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS