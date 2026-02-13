ЗАРЕЖДАНЕ...
|Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев.
"Когато поради лошите климатични условия земеделците търпят загуби, това се отразява и на производителите на олио, тъй като те пък са зависими от суровината", каза той.
"Ние наистина разполагаме с много модерна и добра техника, с която да обработваме маслодайни семена. В състояние сме да преработваме и рапица и други маслодайни семена,“ добави още Янев.
Според Янев това им дава голямо предимство за излизане от ситуацията с липсата на суровини за слънчогледово олио.
По думите му всеки производител на растителни масла търси възможности да преодолее трудностите с липсата на суровини за производство на олио у нас, като закупува не само от вътрешния, но и от външния пазар, слънчоглед, рапица или каквито и да са маслодайни семена, за да могат да се запълнят капацитетите и да се произвежда конкурентна продукция.
"Искам да отбележа, че цените на вътрешния пазар на дребно, не зависят от това ние с какви капаците работим и колко производство има в България на слънчоглед. В крайна сметка ние се ръководим от външните цени, основните количества олио и слънчоглед. Ние продаваме на външния пазар. Ние продаваме на външния пазар", обясни той.
Той обясни, че цените на зехтина последните години са много високи, поради сушите, които предизвикаха ниските количества на пазара.
Според него контролните органи са тези, който трябва да проверяват качествата на маслата, тоест да си вършат работата.
Янев припомни, че от Сдружението на производителите на растителни масла, преди година са извършили мониторинг, водени от интереса какво е качеството на произведените и продаваните растителни масла.
